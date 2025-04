Terehēamanu : bilan d’étape avec les institutions

Tahiti, le 29 avril 2025 – La communauté de communes Terehēamanu a présenté les grandes lignes de son futur projet de territoire, en cours d’élaboration dans le cadre d’une série de consultations publiques. Les représentants du Pays et de l’État ont salué cette démarche de concertation citoyenne, dont la synthèse finale – attendue en fin d’année – viendra conforter ou aiguiller les politiques publiques au sud de Tahiti.





Ce mardi matin, le parc Teaputa de Taravao a accueilli la restitution



Pour élaborer un projet de territoire “résilient et concerté”, à ce stade, 347 personnes (administrés, acteurs économiques, représentants de l’éducation et des cultes, référents culturels et associatifs) âgées de 12 à 84 ans et issues des cinq communes du sud de Tahiti ont participé à 32 heures d’atelier ludique, réparties sur huit journées. Un ultime atelier réunissant des élus locaux et des experts avait pour but de “tester la résilience” du territoire face à quatre menaces potentielles : un crash boursier, la hausse des températures, un black out électrique et un cyclone.



À l’issue, les actions les plus populaires ont été retenues selon trois grands axes : les besoins essentiels, l’emploi et les liens communautaires, et les aménagements (lire encadré ci-dessous). Des applications concrètes ont été présentées sur une carte, mais il faudra attendre la fin de l’année pour découvrir le projet final. “Nous souhaitons être des solutions de proximité en lien avec les politiques publiques. Nous voulons inspirer et aider les décideurs de notre Pays pour aller dans la direction qui embarque toute la population”, a rappelé le président de Terehēamanu, Tearii Alpha.

​Un travail “essentiel” et “nécessaire”

Les représentants du Pays et de l’État ont salué cette approche. Le ministre des Grands Travaux en charge de la décentralisation, Jordy Chan, suit de près les avancées de ce projet : “C’est très enthousiasmant ! Comme vous le savez, le gouvernement a pour volonté de décentraliser et de créer un second pôle d’activités à la Presqu’île. (...) Ce qu’on veut demain, c’est permettre aux habitants de Terehēamanu de pouvoir travailler et vivre dans leur communauté de communes. C’est dans cet esprit que nous allons mener les projets, et nous avons déjà commencé à le faire avec la réhabilitation des routes et la mise en place de la réforme tarifaire des bus en soutien à la population éloignée de Papeete. On va continuer avec la desserte maritime au niveau de Faratea, la déconcentration de l’administration, le développement au niveau de la Santé, etc. Mais ces projets doivent se faire en concertation avec la population locale, et c’est là que votre travail est essentiel”.



La ministre de la Fonction publique et de l’Emploi, Vannina Crolas, a apporté son soutien à ce “beau projet” qui “devrait irradier l’ensemble du Pays”, confirmant qu’il “va dans le sens de notre projet de société” pour “avancer selon le principe de subsidiarité : ce sont les gens du territoire qui savent ce qu’il y a à faire et nous sommes là pour accompagner”. En tant que ministre du Foncier et du Logement, Oraihoomana Teururai a souligné l’importance d’avoir “une vision” à travers “ce travail nécessaire”, cette partie du territoire ne disposant pas de Plan général d’aménagement (PGA). Le sénateur Teva Rohfritsch et la députée Nicole Sanquer ont assisté avec attention à la présentation, de même que le chef de la Direction de l’ingénierie publique (DIP), Philippe Luans.



Cette rencontre ne sonne pas la fin des consultations. La jeunesse sera sollicitée fin mai lors d’un rassemblement culturel. Dans les prochaines semaines, une approche numérique est également envisagée pour donner la parole à davantage de personnes.





Première synthèse des choix d’actions 1. Les besoins essentiels Garantir la distribution d'eau potable et préserver la ressource en eau ;

Lutter contre les additions ;

Allier médecine traditionnelle et conventionnelle ;

Tendre vers l'autonomie énergétique ;

Améliorer la santé physique et mentale des habitants ;

Produire sa nourriture soi-même.

2. L’emploi et les liens communautaires Vivre la culture et la transmettre ;

Développer l'agriculture et l'aquaculture durables ;

Développer des activités industrielles et agro-alimentaires ;

Promouvoir des formations adaptées pour l'insertion à l'emploi ;

Prendre soin des personnes vulnérables et veiller à l'inclusion de tous ;

Créer des espaces de rencontres intergénérationnelles ;

Développer un tourisme d'expérience durable ;

Développer la vie associative, culturelle et sportive ;

Mettre la famille au cœur des préoccupations et des politiques publiques.

3. Les aménagements Préserver et valoriser le patrimoine naturel ;

Encourager un rééquilibre territorial entre Terehēamanu et le Nord de l'île ;

Améliorer les transports en communs ;

Renforcer Afaahiti-Taravao comme pôle de convergence tout en préservant un équilibre de proximité avec et dans les communes ;

Lutter et se mettre en sécurité par rapport aux risques naturels ;

Remobiliser du foncier pour le logement et l'agriculture.

