Tepora Helme s'est éteinte

Tahiti, le 22 janvier 2020 – Figure de l'artisanat local et ancienne élue municipale à la mairie de Mahina, Tepora Helme est décédée mardi matin, à l'âge de 91 ans. Elle a notamment participé au rayonnement de la culture polynésienne à l'international.



Elle a été une figure dans le domaine de l'artisanat. En 1963, elle s'est lancée dans la vannerie en pandanus. Son travail est reconnu pour sa qualité et son originalité. Il a même séduit le célèbre couturier français, Jean-Paul Gaultier, qui l'a sollicitée pour confectionner des chapeaux de mariée lors d'un défilé organisé à Papeete. Elle a participé au rayonnement de la culture polynésienne à l'international, en participant à plusieurs festivals dans le monde, notamment en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et à Paris, où elle a été médaillée d'or lors de la 15e exposition des Métiers d'art et techniques de travail en1972.

Tepora Helme a été une femme engagée dans la société. Elle a participé en 1978 à la création du Centre des métiers d'art. En 1992, elle a présidé le comité Hine Rima Tau qui œuvre dans l'artisanat. Elue en 1982 au conseil municipal de Mahina en 1982. Ses deux mandats ont été marqués par la réalisation du fare des artisans de la Pointe Vénus. Très investie pour la cause féminine en Polynésie, elle a créé l'association Tamatea en 1980 qui a promu le savoir-faire des femmes dans l'artisanat. En 1988, elle est la première vice-présidente du Conseil des femmes.

Elle a reçu deux distinctions dont celle de l'Ordre national du mérite en 1992, et celle de chevalier de l'Ordre de Tahiti Nui en 2016. Lors de sa décoration, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch a qualifié son travail comme étant "un exemple de réussite pour toutes les femmes polynésiennes".

Selon nos confrères de TNTV, une deuxième veillée sera organisée mercredi soir au fare amuira'a Tamara de Mahina. Tepora Helme sera inhumée jeudi à 11 heures au cimetière catholique de Mahina.



