Tentative de vol au CJA de Vairao

Tahiti, le 17 septembre 2025 – Les jours se suivent et se ressemblent à Taiarapu-Ouest. Au lendemain du cambriolage de la mairie de Vairao, plusieurs portes du CJA ont été fracturées dans la nuit de mardi à mercredi. Faute d’argent sur place, le ou les voleurs seraient repartis bredouilles. Une enquête de gendarmerie est en cours, tandis que le maire délégué de Vairao a sollicité “une réunion de crise en urgence”. Il s’agit de la cinquième intrusion dans un bâtiment public depuis début septembre.
Une tentative de cambriolage a eu lieu au Centre des jeunes adolescents (CJA) de Vairao dans la nuit de mardi à mercredi. C’est une femme de ménage qui a constaté l’intrusion en arrivant sur place, ce mercredi matin, vers 8 heures, en cette semaine de vacances scolaires dédiée à l’entretien des bâtiments.
Une première grille a été forcée, puis la porte du bureau de la direction. Plusieurs salles et ateliers ont été visités de la même façon. Le courant a également été coupé. “Ils n’ont pas volé de nourriture dans la cuisine, ni le matériel informatique, ni les instruments de musique. Ils cherchaient sûrement de l’argent, mais nous n’en avons pas”, remarque la directrice, Rovena Faoa, bouleversée par cette effraction en tant qu’enseignante, la première en six ans d’exercice sur place. “Ça m’encourage à continuer à travailler pour les élèves en situation de décrochage scolaire. Pour les auteurs des faits qui n’ont pas eu la chance d’être pris en charge, c’est triste, et c’est grave pour la tranquillité de la population”.
Inquiétude partagée par le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, au lendemain de son dépôt de plainte pour les faits concernant la mairie. “C’est le cinquième bâtiment. Malgré les interpellations suite aux vols à l’école et aux deux MFR (Maisons familiales rurales, NDLR), ça continue !”, déplore le tāvana, qui ne cache pas sa colère face à ces vols en série qui impactent sa commune. “Je m’interroge beaucoup par rapport à l’accompagnement des jeunes : que peut-on faire de plus ?”.
Une enquête de gendarmerie est en cours. En parallèle, le maire délégué de Vairao a sollicité “une réunion de crise en urgence” ce mercredi avec le maire de Taiarapu-Ouest, Tetuanui Hamblin, et les chefs de la police municipale et des services techniques “pour prendre les mesures nécessaires”.
