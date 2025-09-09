​Cambriolage à la mairie de Vairao

Tahiti, le 16 septembre 2025 – Nouveau cambriolage d’un bâtiment public à Taiarapu-Ouest. Cette fois-ci, c’est la mairie de Vairao qui a été prise pour cible dans la nuit de lundi à mardi. Les gendarmes sont sur place depuis ce matin. Les services sont temporairement fermés.
Dans la nuit de lundi à mardi, une ou plusieurs personnes ont coupé le courant et se sont introduites par le plafond de la mairie de Vairao pour visiter plusieurs bureaux administratifs et l’agence Fare Rata. L’effraction aurait eu lieu vers 1 heure du matin, après les horaires de service de la police municipale. Une enveloppe de 30.000 francs correspondant à des cotisations à l’association des agents a été volée. Un inventaire est en cours pour déterminer si d’autres biens matériels ou financiers ont été dérobés.
L’enquête de gendarmerie a débuté dès ce mardi matin avec le soutien du maire de Taiarapu-Ouest, du maire délégué de Vairao et des agents. La mairie est fermée pour quelques heures le temps de procéder aux relevés et de relancer les serveurs. Le système de vidéosurveillance aurait été épargné par la coupure de courant.
Cette affaire intervient deux semaines seulement après les cambriolages de l’école Potii et des deux MFR de Vairao, au début du mois. Les investigations de la brigade de gendarmerie de Taravao avaient abouti à l’interpellation rapide de trois individus, dont deux mineurs, qui ont reconnu les faits.
