

Tennis de table – L’AS ’Aito indétrônable

Tahiti, le 22 mars 2026 - Le Championnat de Tahiti par équipes 2025/2026 de tennis de table a connu son épilogue samedi après-midi à la salle Pater. L’AS ’Aito a remporté un quatrième titre consécutif en division Élite en battant Kuo Ming Tang (KMT) en finale. En division 2, succès de Tahiti Tennis de Table Pirae (TTTP) face à Dragon.



Le palmarès du Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table ne varie pas beaucoup d’une année sur l’autre en ce qui concerne l’élite car si le nom du finaliste peut changer, celui du vainqueur est constant depuis quatre ans. L’AS ’Aito a en effet signé un nouveau succès samedi pour décrocher un quatrième titre consécutif. La finale s’annonçait relativement indécise entre le champion en titre et KMT qui possède une solide équipe avec notamment deux jeunes performants, Dylan Vongue et Yoan Ly Kui, bien soutenus par Vincent Belrose et Jamy Wolfharth. Mais le quatuor de ’Aito composé de Arii Pambrun, Ariitea Sanne, Lilouan Bonnel et Keanu Tehei semblait plus homogène et complet.

’Aito tue rapidement le suspense



Cette impression se confirmait rapidement, ’Aito remportant les quatre premiers simples pour mener 4-0 et prendre déjà une grosse option sur la victoire finale sachant que l’épreuve se jouait en 18 rencontres (16 simples et deux doubles) et que le premier à 10 victoires décrochait le titre. Ariitea Sanne et Keanu Tehei avaient marqué des points importants en disposant de Dylan Vongue et Yoan Ly Kui. Et la suite de la finale devait entériner la supériorité de ’Aito même si Dylan Vongue réduisait le score à 4-1 en battant Arii Pambrun. ’Aito menait 7/3 après les doubles puis 8/4 avant que Arii Pambrun ne batte Yoann Ly Kui au terme d’un match accroché, la décision se faisant dans le cinquième set décisif pendant que dans le même temps, Lilouan Bonnel battait Vincent Belrose en trois manches sèches. À 10 victoires à 4, ’Aito avait match gagné et s’imposait 12 victoires à 6 finalement. Heimoe Wong la présidente de l’AS ’Aito a salué le succès de ses joueurs : “On remporte notre quatrième titre consécutif et le cinquième en six ans et ça confirme la bonne dynamique de notre club sur la durée. Les joueurs se sont bien battus pendant tout le championnat et tous ont été au top aujourd’hui. Et il le fallait car KMT se présentait comme un difficile adversaire avec quelques-uns des meilleurs joueurs locaux. On dispose d’une vingtaine de licenciés avec des joueurs confirmés et quelques bons espoirs et on parvient chaque année à présenter une équipe très compétitive dans le championnat par équipe. Bravo aux quatre joueurs alignés aujourd’hui mais aussi à Herald NG Fok qui n’a pu jouer car il était blessé mais qui nous a bien rendu service tout au long du championnat lorsqu’il a joué.”

Deux succès pour TTTP



La division Élite proposait aussi samedi après-midi un match pour la troisième place opposant TTTP à Dragon. Et contrairement à la finale, il y eut du suspense jusqu’aux ultimes simples. Les deux équipes ont en effet alterné les succès jusqu’à se retrouver à huit victoires chacune avant les deux derniers simples. TTTP a alors fait la différence grâce aux succès de Ariinui Pambrun face à Alexandre Basset et de Léo Sayegh contre Kenji Morin. Le club de Tahiti Tennis de Table Pirae s’est également imposé lors de la finale de Division 2 contre Dragon sur le score de 7 victoires à 3, les matches se jouant en 10 rencontres en Division 2. Pour la troisième place, KMT s’est imposé par forfait face à l’autre équipe de TTTP.



La saison pongiste va se poursuivre avec des tournois de simples et de doubles localement et des compétitions internationales, les Championnats du monde par équipes si Tahiti y participe en mai – et, dans cette hypothèse, ce sera peut-être avec ses joueurs évoluant en France – et les Oceania jeunes et seniors en juin. Deux rendez-vous qui mettent régulièrement les pongistes tahitiens en lumière. Les Championnats de Tahiti clôtureront l’exercice 2025/2026 fin juin.



Patrice Bastian



Résultats

Division 1

Finale

’AITO bat KMT 12-6

Aito (A. Sanne, K. Tehei, A. Pambrun, L. Bonnel)

KMT (J. Wolfarth, D. Vongue, Y. Ly-Kui, V. Belrose)

3e place

TTTP bat Dragon 10-8

TTTP (A. Pambrun, L. Sayegh, N. Quiquet, C. Sayegh)

Dragon (A. Basset, E. Teauroa, K. Morin, G. Chemet)



Division 2

Finale

TTTP bat Dragon 8-2

TTTTP (A. Liu Sing, E. Liu Sing, T. Tcy)

Dragon (D. Sacault, R. Ching, B. Dupuy)

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Mars 2026 à 14:46 | Lu 337 fois



