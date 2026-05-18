

Tennis de table - Ariinui Pambrun et Clara Sayegh performants

Tahiti, le 7 juin 2026 - La salle Pater a accueilli samedi après-midi les Top 12 Open hommes et femmes qui opposent les joueurs les mieux classés localement. Ariinui Pambrun s’y est imposé chez les hommes et Clara Sayegh chez les femmes. La compétition avait un double enjeu car elle était qualificative pour déterminer la sélection polynésienne qui participera aux Oceania au mois d’août en Australie.



Les deux Top 12 hommes et femmes 2026 au programme samedi à la salle Pater étaient ouverts aux joueurs et joueuses ayant le meilleur classement établi par la Fédération tahitienne de tennis de table au fil des tournois. Ils étaient bien douze chez les hommes, mais neuf seulement chez les femmes qui comptent un nombre de licenciées plus réduit. Les joueurs et joueuses étaient répartis en deux poules, les deux premiers de chaque poule se qualifiant pour les demi-finales.



Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky dans une poule et Vanille Mauahiti et Temehau Tere, deux joueuses de Raiatea, dans l’autre poule ont décroché leur billet pour le dernier carré. Chez les messieurs, Angelo Utia et Dylan Wong d’un côté et les frères Arii et Ariinui Pambrun de l’autre se sont qualifiés pour les demi-finales. Celles-ci ont longtemps été incertaines et toujours très disputées. Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky se sont qualifiées pour la finale en gagnant toutes deux en quatre sets contre respectivement Vanille Mauahiti et Temehau Tere. Le jeune Ariinui Pambrun l’a emporté chez les messieurs dans un duel de génération face à l’expérimenté Angelo Utia qui a cédé en quatre sets. Dans l’autre demi-finale, Arii Pambrun a également eu besoin de quatre sets pour battre Dylan Vongue.

Une sélection incertaine pour les Oceania



Les demi-finales étaient particulièrement capitales car leurs vainqueurs obtenaient leur billet pour intégrer la sélection qui représentera Tahiti aux Oceania en Australie du 26 au 30 août. Cette sélection sera composée de deux femmes et trois hommes. Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky avaient donc fait l’essentiel en demi-finale pour partir en Australie. Idem pour les frères Pambrun mais les demi-finales n’étaient pas une finalité pour les joueurs battus qui devaient se rencontrer en match d’appui pour viser le 3e billet masculin.



En finale dames, Clara Sayegh, déjà vainqueur de Anaïs Outzekhovsky en match de poule en trois sets, remportait le Top 12 féminin en s’imposant à nouveau en trois manches. Chez les messieurs, finale fratricide entre les frères Pambrun, l’aîné Arii ayant dominé Ariinui en match de poule. Mais Ariinui prenait sa revanche en cinq sets. Restait alors le match de barrage à disputer pour la qualification aux Oceania et si Angelo Utia avait pris le meilleur sur Dylan Vongue en poule, le joueur de KMT prenait également sa revanche en gagnant en cinq manches et au bout du suspense, la décision se faisant à 12-10 dans l’ultime set.



Clara Sayegh et Anaïs Outzekhovsky sont partantes certaines en Australie chez les dames, mais l’incertitude plane chez les messieurs. Si Arii Pambrun, Ariinui Pambrun et Dylan Vongue ont obtenu leur billet samedi, Ariinui Pambrun et Dylan Vongue ne seront peut-être pas disponibles pour cause de poursuite d’études hors du Fenua. La Fédération tahitienne de tennis de table et son président Gérald Huioutu aviseront en temps utile. Mais tous devraient être présents à la salle Pater les 20 et 21 juin à l’occasion des Championnats de Polynésie Open en clôture de la saison.



Patrice Bastian

Résultats

Top 12 femmes

*Demi-finales

- Clara Sayegh (TTTP) bat Vanille Mauahiti (Te Ana Hotu) 8-11, 11-5, 13-11, 15-13

- Anaïs Outzekhovsky (Aito) bat Temehau Tere (DCA) 11-13, 11-7, 11-9, 11-8

*Finale

- Clara Sayegh (TTTP) bat Anaïs Outzekhovsky (Aito) 11-4, 15-13, 11-7

*3e/4e place

- Vanille Mauahiti (Te Ana Hotu) bat Temehau Tere (DCA) 12-10, 11-8, 11-8

Top 12 hommes

*Demi-finales

- Arii Pambrun (TTTP) bat Dylan Vongue (KMT) 11-7, 9-11, 11-2, 12-10

- Ariinui Pambrun (Aito) bat Angelo Utia (Dra) 10-12, 11-5, 11-8, 11-9

*Finale

- Ariinui Pambrun (Aito) bat Arii Pambrun (TTTP) 6-11, 11-9, 11-6, 12-14, 11-5

3e/4e place

- Dylan Vongue (KMT) bat Angelo Utia (Dra) 5-11, 13-11, 6-11, 11-6, 12-10





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Juin 2026 à 16:57 | Lu 325 fois



