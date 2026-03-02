Tennis de table - Aito vise le triplé

Les frères Pambrun seront au rendez-vous des demi-finales, Arii (au premier plan) avec Aito, Ariinui (au fond) avec Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP).
Tahiti, le 3 mars 2026 - La dernière journée de la phase qualificative de division 1 du Championnat de Tahiti par équipes 2025-2026 de tennis de table s’est déroulée samedi à la salle Pater. Les quatre demi-finalistes sont connus, dont le club Aito, double champion en titre.
Entamé au mois de novembre, le Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table a connu son épilogue samedi à la salle Pater de Pirae quant à sa première phase dite qualificative en vue de déterminer la composition des demi-finales en division 1 et division 2. Les trois matchs au programme samedi au titre de la division 1 et de la septième et dernière journée de qualification n’ont fait que conforter la hiérarchie qui s’est dégagée depuis le début de la phase éliminatoire. KMT a nettement battu Dragon 2 en remportant les 18 matchs et en ne cédant que cinq sets au total, Dragon 1 a dominé Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) 2 au terme d’une rencontre serrée, tout comme celle entre Aito 1 et TTTP 1 qui a vu Aito s’imposer 28-26, soit 10 victoires à 8.
Au classement, Aito a conforté sa place de leader devant KMT, TTTP 1 et Dragon 1, ces quatre équipes se qualifiant donc pour les demi-finales. Le quatuor qualifié au titre de la division 2 était déjà connu et se compose des deux équipes de TTTP engagées en D2, de Dragon et de KMT.
Entamé au mois de novembre, le Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table a connu son épilogue samedi à la salle Pater de Pirae quant à sa première phase dite qualificative en vue de déterminer la composition des demi-finales en division 1 et division 2. Les trois matchs au programme samedi au titre de la division 1 et de la septième et dernière journée de qualification n’ont fait que conforter la hiérarchie qui s’est dégagée depuis le début de la phase éliminatoire. KMT a nettement battu Dragon 2 en remportant les 18 matchs et en ne cédant que cinq sets au total, Dragon 1 a dominé Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) 2 au terme d’une rencontre serrée, tout comme celle entre Aito 1 et TTTP 1 qui a vu Aito s’imposer 28-26, soit 10 victoires à 8.
Au classement, Aito a conforté sa place de leader devant KMT, TTTP 1 et Dragon 1, ces quatre équipes se qualifiant donc pour les demi-finales. Le quatuor qualifié au titre de la division 2 était déjà connu et se compose des deux équipes de TTTP engagées en D2, de Dragon et de KMT.
Un choc KMT-TTTP en demi-finale de D1
Le tirage au sort des demi-finales destiné à déterminer la composition des matchs entre les équipes classées 1 et 2 et 3 et 4 a été favorable en division 1 au quatuor de Aito et son leader Arii Pambrun, premier de la phase de qualification. Ils rencontreront Dragon, 4e. La deuxième demi-finale proposera un choc entre le KMT de Dylan Vongue et TTTP 1 emmené par Ariinui Pambrun, le frère de Arii. En phase de qualification, KMT s’était imposé de peu face à TTTP 1. En division 2, les affiches opposeront l’équipe 2 de TTTP à l’équipe 1 de KMT et l’équipe 1 de TTTP à l’équipe 1 de Dragon.
Au vu du classement des phases de qualification, Aito en D1 et TTTP 2 en D2 sont favoris pour rejoindre la finale, les deux autres demi-finales D1 et D2 apparaissent plus indécises. Rappelons qu’en 2025, Aito l’avait emporté en finale face à Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) dans le tableau élite et peut envisager un troisième titre successif cette saison. Les demi-finales D1 et D2 auront lieu samedi prochain, les finales étant programmées le samedi 21 mars.
Patrice Bastian
Le tirage au sort des demi-finales destiné à déterminer la composition des matchs entre les équipes classées 1 et 2 et 3 et 4 a été favorable en division 1 au quatuor de Aito et son leader Arii Pambrun, premier de la phase de qualification. Ils rencontreront Dragon, 4e. La deuxième demi-finale proposera un choc entre le KMT de Dylan Vongue et TTTP 1 emmené par Ariinui Pambrun, le frère de Arii. En phase de qualification, KMT s’était imposé de peu face à TTTP 1. En division 2, les affiches opposeront l’équipe 2 de TTTP à l’équipe 1 de KMT et l’équipe 1 de TTTP à l’équipe 1 de Dragon.
Au vu du classement des phases de qualification, Aito en D1 et TTTP 2 en D2 sont favoris pour rejoindre la finale, les deux autres demi-finales D1 et D2 apparaissent plus indécises. Rappelons qu’en 2025, Aito l’avait emporté en finale face à Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) dans le tableau élite et peut envisager un troisième titre successif cette saison. Les demi-finales D1 et D2 auront lieu samedi prochain, les finales étant programmées le samedi 21 mars.
Patrice Bastian