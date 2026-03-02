

Tennis de table - Aito vise le triplé

Tahiti, le 3 mars 2026 - La dernière journée de la phase qualificative de division 1 du Championnat de Tahiti par équipes 2025-2026 de tennis de table s’est déroulée samedi à la salle Pater. Les quatre demi-finalistes sont connus, dont le club Aito, double champion en titre.



Entamé au mois de novembre, le Championnat de Tahiti par équipes de tennis de table a connu son épilogue samedi à la salle Pater de Pirae quant à sa première phase dite qualificative en vue de déterminer la composition des demi-finales en division 1 et division 2. Les trois matchs au programme samedi au titre de la division 1 et de la septième et dernière journée de qualification n’ont fait que conforter la hiérarchie qui s’est dégagée depuis le début de la phase éliminatoire. KMT a nettement battu Dragon 2 en remportant les 18 matchs et en ne cédant que cinq sets au total, Dragon 1 a dominé Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) 2 au terme d’une rencontre serrée, tout comme celle entre Aito 1 et TTTP 1 qui a vu Aito s’imposer 28-26, soit 10 victoires à 8.



Au classement, Aito a conforté sa place de leader devant KMT, TTTP 1 et Dragon 1, ces quatre équipes se qualifiant donc pour les demi-finales. Le quatuor qualifié au titre de la division 2 était déjà connu et se compose des deux équipes de TTTP engagées en D2, de Dragon et de KMT.

Un choc KMT-TTTP en demi-finale de D1



Le tirage au sort des demi-finales destiné à déterminer la composition des matchs entre les équipes classées 1 et 2 et 3 et 4 a été favorable en division 1 au quatuor de Aito et son leader Arii Pambrun, premier de la phase de qualification. Ils rencontreront Dragon, 4e. La deuxième demi-finale proposera un choc entre le KMT de Dylan Vongue et TTTP 1 emmené par Ariinui Pambrun, le frère de Arii. En phase de qualification, KMT s’était imposé de peu face à TTTP 1. En division 2, les affiches opposeront l’équipe 2 de TTTP à l’équipe 1 de KMT et l’équipe 1 de TTTP à l’équipe 1 de Dragon.



Au vu du classement des phases de qualification, Aito en D1 et TTTP 2 en D2 sont favoris pour rejoindre la finale, les deux autres demi-finales D1 et D2 apparaissent plus indécises. Rappelons qu’en 2025, Aito l’avait emporté en finale face à Taaone Tennis de Table Pirae (TTTP) dans le tableau élite et peut envisager un troisième titre successif cette saison. Les demi-finales D1 et D2 auront lieu samedi prochain, les finales étant programmées le samedi 21 mars.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 3 Mars 2026 à 13:11




