

Tennis – Mayka Zima décroche le titre à Excelsior

Tahiti, 24 mars 2026 - Le tournoi de tennis de l’AS Excelsior avance malgré les mauvaises conditions météos. Plusieurs finales ont déjà été disputées dont celle de la deuxième série dames que Mayka Zima a survolé (6/2.6/1), dimanche, face à Mihivai Dexter Hargous.



Lancé le 21 février, le tournoi de tennis de l’AS Excelsior est perturbé actuellement par le mauvais temps ce qui oblige la juge-arbitre Tatiana Massin à en réorganiser ponctuellement la programmation. Le tournoi pourrait battre un record de durée si le mauvais temps devait persister d’autant qu’il est le plus étoffé de la saison avec 35 tableaux à son programme. La finale féminine la plus attendue, celle du simple deuxième série, a aussi été perturbée par la pluie, dimanche soir au complexe d’Excelsior ; mais elle a tout de même été jusqu’à son terme ponctuée par les averses. Face à face, Mayka Zima et Mihivai Dexter Hargous. Ces sont les deux joueuses les mieux classées du tableau. Elles postulent toutes deux à une place en sélection de Tahiti pour les Jeux du Pacifique 2027.



Et, dans ce contexte, Mayka Zima a marqué des points dimanche en dominant nettement Mihivai Dexter Hargous. Elle menait 4/1 et avantage sur le service de son adversaire quand une averse a stoppé la rencontre. La partie a repris plus tard dans la soirée mais la physionomie du match n’a pas changé, Mayka Zima bouclant la première manche 6/2 et continuant à se montrer supérieure dans les échanges lors du deuxième set. Mihivai Dexter Hargous y a régulièrement flanché sur des fautes directes pour s’incliner 6/1. Mayka Zima inscrit donc son nom au palmarès du tournoi de l’AS Excelsior dans lequel elle a déjà remporté le double dames troisième série, associée à Chrissy Vonge. Elle visait un troisième titre lundi soir en finale troisième série mixtes avec Noah Ah Kim Win Chin.



Mihivai Dexter Hargous ne connait pas le même bonheur avec deux défaites en finale après celle du double dames face, déjà, à Mayka Zima. Mais la sociétaire d’Excelsior a le potentiel pour rebondir et gagner son billet pour les Jeux du Pacifique d’autant que si Mehetia Boosie en sera sans nul doute la numéro 1, Tavero Chung, a priori également incontournable pour la sélection tahitienne, poursuit une carrière militaire en métropole et ne sera peut-être pas disponible pour les Jeux.



Doublé en simple 4e série pour Matteo Yong



Le tournoi d’Excelsior propose cette saison deux tableaux en troisième et quatrième série, compte tenu de la forte participation. Mais c’est aussi pour permettre aux joueurs les moins bien classés dans les deux tableaux de se disputer un titre. Cela a fait le bonheur, en quatrième série, de Matteo Yong qui s’est d’abord imposé (6/0.6/4) face à Marc Chungal en finale d’un tableau a priori le moins relevé, mais qui a aussi dominé le tableau des joueurs les mieux classés en battant (6/4.7/5), dimanche, Keanu Loux en finale. Notons que les trois joueurs finalistes en quatrième série se connaissent bien pour être partenaires à Dragon.



Dans les tableaux féminins, Aude Nesa a rempoté celui du simple quatrième série face à Rita Colombel en finale, cette dernière obtenant tout de même deux titres en double dont l’un associé à Mairenui Lee Chip Sao qui a pour sa part enrichi son palmarès de trois titres en +40 et +50 ans entre simples et doubles. Chez les messieurs, retenons le succès en double deuxième série de Nicolas Lesturgie et Raiarii Yan au terme d’une poule unique et du duo Ah Kim Win Chin/Wong en finale troisième série face à la paire Lei Foc/Yan. Landry Lee Tham a survolé le tableau +45 ans troisième/deuxième série hommes et il tentera de confirmer en deuxième série, où il est qualifié d’office pour les demi-finales, qu’il reste un joueur majeur du tennis local malgré les années qui passent.



Le tournoi de l’AS Excelsior va se poursuivre pendant encore un moment car il reste 18 tableaux à boucler. Espérons que les conditions météos ne tourmentent pas trop son organisation, d’autant que les jeunes seront également en compétition du 28 mars au 3 avril à l’occasion du tournoi de l’AS Dragon ouvert aux licenciés de 7 à 14 ans.



Patrice Bastian

Finales déjà jouées

Dames

Simples

2e série Mayka Zima (Phe) bat Mihivai Dexter Hargous (Exc) 6/2.6/1

4e série Aude Nesa (Phe) bat Rita Colombel (Phe) 6/4.6/1

+40 ans Mairenui Lee Chip Sao (Exc) poule unique

+50 ans Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Karin Clasen (Rau) 6/2.6/1

Doubles

3e série Vonge/Zima (Exc/Phe) bat Dexter Hargous/Teinauri (Exc) 1/6.6/1.6/2

4e série Colombel/Tumg (Phe) bat Clasen/Ehueinana (Rau/JT) 5/7.6/3.7/6

+40 ans Colombel/Lee Chip Sao (Phe/Exc) poule unique



Messieurs

Simples

4e série Matteo Yong (Dra) bat Keanu Loux (Dra) 6/4.7/5

4e série Matteo Yong (Dra) bat Marc Chungal (Dra) 6/0.6/4

Non-classés Nicolas Jalier (Exc) bat Tamatoa Tetauira (Dra) forfait

+45 ans 3e/2e série Landry Lee Tham (Cho) bat Mataiva Teihotu (Rai) 6/0.6/1

+45 ans 4e série Gregory Dassonville (Tar) bat Jerome Suire (Exc) 6/4.6/1

+55 ans 4e série Rando Hioe (Phe) poule unique

Doubles

2e série Lesturgie/Yan (Exc) poule unique

3e série Ah Kim Win Ching/Wong (Dra) bat Lei Foc/Yan (Exc) 4/6.6/2.6/3

+55 ans 3e/2e série Hargous/NG Powai (Exc/JT) bat Cancian/Vonge (Exc) 6/7.7/5.10/6

+55 ans 4e série Banner/Jonc (Phe) poule unique

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 24 Mars 2026 à 12:56 | Lu 235 fois



