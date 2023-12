Tempête en Australie: un mort, 120.000 foyers privés de courant le soir de Noël

Sydney, Australie | AFP | mardi 25/12/2023 - Une tempête le soir de Noël a tué une femme dans l'Est de l'Australie, où environ 120.000 foyers sont privés d'électricité, ont annoncé mardi les autorités.



Une femme âgée de 59 ans est décédée à la suite de la chute d'un arbre provoquée par des rafales de vent, dans la région urbaine de Gold Coast (est), a indiqué Jaye Newton, du service ambulancier d'urgence.



"C'était comme dans une zone touchée par un désastre, il y avait des arbres partout sur la route", a-t-il expliqué aux journalistes.



La tempête a mis hors service des lignes électriques autour de Brisbane, la capitale régionale du Queensland, a précisé le fournisseur local d'électricité Energex, qui a constaté des "dégâts catastrophiques et étendus, à l'échelle de ceux d'un cyclone."



"Plus de 800 lignes de courant mises hors d'état de fonctionner, 120.000 clients sans électricité, cela va prendre des jours pour rétablir le service", a écrit l'entreprise sur X (ex-Twitter).



Les services météorologiques australiens prévoient un nouvel épisode sévère d'orages, avec des rafales de vent, des grêlons et de fortes précipitations, pour la journée de mardi.



Ils ont émis une alerte inondation pour une rivière située à environ 40 kilomètres de Gold Coast.