Tempête Alex: le Morbihan en vigilance rouge, selon Météo-France

Rennes, France | AFP | jeudi 01/10/2020 - Le Morbihan a été placé en vigilance rouge pour vent violent à l'approche de la tempête Alex attendue dans la nuit de jeudi à vendredi, tandis que neuf départements sont en vigilance orange pour vent violent ou pluie et inondation.



Dans le Morbihan, Météo-France dit s'attendre à des "rafales entre 130 et 150 km/h, voire plus en pointe ponctuellement, sur le sud du département essentiellement". C'est la septième fois qu'une vigilance rouge "vent violent" est déclenchée depuis la mise en place du dispositif de vigilances en octobre 2001.



"De nombreuses chutes d'arbre et coupures de courant sont donc à redouter" pour cette première tempête de la saison, prévient l'institut météorologique.



"Ce n'est pas étonnant en soi d'avoir une tempête en octobre", a remarqué François Jobard, prévisionniste à Météo-France, auprès de l'AFP. "Mais on appelle à une vigilance toute particulière parce qu'en ce tout début de saison, les arbres sont encore en feuilles, avec une prise au vent plus marquée qui risque de provoquer des chutes de branches et d'arbres", a-t-il ajouté.



"Le pic d'intensité, au niveau de la violence des rafales, est attendu dans la nuit entre minuit et 03H00 du matin, dans une zone relativement restreinte du Morbihan", a précisé le prévisionniste.



Le Morbihan est également placé en vigilance orange pour pluie et inondation.



La vigilance orange est maintenue pour les Côtes-d'Armor (pluie-inondation et vent violent), le Finistère (pluie-inondation), l'Ille-et-Vilaine (vent violent) et la Loire-Atlantique (vent violent).



"La dépression, qui deviendra tempête sous le nom d'Alex", se trouvait à 15H00 "très au large sur le Proche Atlantique", selon Météo-France, qui précise qu'Alex "n'a pas commencé son creusement explosif prévu seulement pour la soirée et la nuit" de jeudi à vendredi.



"L'épisode pluvieux associé au passage de cette perturbation tempétueuse donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l'ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm", ajoute l'institut.



Météo-France a par ailleurs placé les départements du littoral atlantique en vigilance jaune "vagues-submersion", en raison de fortes vagues attendues sur la côte.



Quatre nouveaux départements du sud-est de la France sont en outre placés en vigilance orange "pluie-inondation", sans lien direct avec la tempête Alex: les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et le Var.



Ce nouvel épisode méditerranéen "est un épisode que nous prenons au sérieux aussi, mais ce n'est pas directement la tempête Alex. Des cumuls de 200 à 250 mm de pluie sur 24 heures sont attendus, on n'exclut pas des vigilances rouges", a précisé M. Jobard.