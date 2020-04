Témoignage d'un confiné des îles à Tahiti

Tahiti, le 16 avril 2020 - Une trentaine de personnes, originaires des îles, ont été transféré de la résidence de l'université vers un hôtel pour poursuivre leur confinement qui dure maintenant depuis près d'un mois. Tous souhaitent pouvoir regagner leur île d'origine. Mais les autorités de l'Etat et du Pays n'ont toujours pas répondu favorablement à leur demande. Enrik témoigne de son ras-le-bol.



Vous souhaitiez resté confiné à l'université avant que l'on vous transfert dans un hôtel ?



“Oui, on se sentait plus en sécurité à l'université. C'était une quarantaine très bien contrôlée. Personne n'avait le droit de sortir, ni de rentrer. On était bien isolé des uns des autres. On ne voulait pas bouger. Mais ils ne nous ont pas laissé le choix, et on a été déplacé dans un hôtel. C'est très bien mais on est exposé à beaucoup plus de risques ici. Tout le monde est libre d'entrer et de sortir comme il veut. On est tous mélangé. On ne veut pas attraper le virus pour avoir une chance de pouvoir rentrer dans nos îles.”



Depuis votre mise en quarantaine, est-ce-que vous avez été testé ?



“On n'a jamais été testé. On ne demande que ça. On espère que cela arrivera un jour ou l'autre. Et si on rentre dans nos îles, on est prêt à se confiner sur place. On est tous des personnes responsables. J'ai une femme qui est enceinte de huit mois, et la dernière chose que je veux, c'est qu'elle attrape le virus.”