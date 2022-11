Téléthon 2022, un programme léger

Comme chaque année, le Téléthon fait son grand retour les vendredi 2 et samedi 3 décembre. L’association qui gère le téléthon espère récolter le maximum de dons pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques, même si un changement récent à la direction n'a pas permis l'organisation de grands événements.



A l’approche de chaque premier week-end de décembre, c’est l’effervescence du Téléthon. Cette année, comme depuis la crise Covid, le Téléthon ne planifiera pas les habituelles manifestations sportives. Les événements organisés le seront à titre individuel par différentes associations, dont les bénéfices iront à l’Association Française contre la Myopathie (AFM). Les précédents organisateurs souhaitant abandonner la gestion du Téléthon, Ernest Marchal et trois autres volontaires ont repris les rênes de l’événement très tardivement. “Nous avons repris en main de manière tardive la préparation de ce Téléthon. C’était il y a tout juste deux mois. Avec les contraintes de temps que nous avons eues, nous n’avons pas pu mettre en place tous ce que nous aurions souhaité”, explique-t-il



Quelques manifestations quand même



Malgré la reprise en main retardée de l’organisation de ce Téléthon 2022, plusieurs associations ont décidé de monter des événements pour collecter des fonds. Les écoles de Punaauia notamment ont lancé l’opération “Téléthon des écoles de Punaauia” dans les locaux de l’école Amahi. Au programme, des séries d’ateliers autour du thème de la sensibilisation aux maladies orphelines sont prévues de 8 h15 à 10 h 15 ce vendredi.

Pour les plus sportifs, un tournoi de golf est organisé samedi sur le green du Golf de Tahiti, où des fonds seront également récoltés pour l’AFM.



Comment réaliser un don



Comme depuis trois ans, les traditionnelles ventes de t-shirts ne seront pas organisées. Pour réaliser un don, trois différents moyens seront disponibles.

• Par téléphone, au 443637. La ligne sera ouverte vendredi de 8 à 18 heures et samedi de 8 heures à 19h30. Le centre d’appel recueillera votre promesse de don, puis vous recevrez chez vous, quelques jours après, un courrier, que vous retournerez avec votre donation sous forme de chèque.

• Il sera aussi possible de donner de manière physique, en liquide ou en chèque, en se déplaçant directement au centre d’appel, installé dans la mairie de Papeete. Les horaires d’ouverture sont identiques à ceux de la ligne téléphonique.



• Pour terminer, un système de don dématérialisé est également prévu, directement sur internet, via le site de l’AFM Téléthon.

Vers nouvelle édition peu fructueuse ?



L’année dernière, la cagnotte du téléthon en Polynésie française était loin de ses standards habituels. Seulement 1,3 million de Fcfp de dons ont été comptabilisés, contre 5,5 millions en 2021 ou encore 12 millions en 2018. Cette année, les nouveaux organisateurs espèrent un regain d’intérêt de la population, bien que l’essentiel soit ailleurs. “Nous espérons bien évidemment que le maximum de gens répondent à l’appel aux dons. Mais l’important, ce n’est pas l’importance de la cagnotte récoltée, c’est tout le travail de sensibilisation et de communication autour de ces maladies génétiques”, affirme Manutea Gay, l’un des organisateurs de l’événement.



Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 29 Novembre 2022 à 17:09 | Lu 173 fois