Téléphonie mobile : la concurrence s'active

Viti

Le 11 décembre 2019 : Viti a lancé ses offres de téléphonie mobile.



Les trois forfaits proposent une offre data importante et entièrement 4G. De manière générale, les appels illimités vers les numéros Viti sont illimités

Selon les forfaits, les abonnés bénéficient d'heures d’appels locaux vers Vini ou Vodafone.

Les envois de SMS sont illimités.

Des téléopérateurs ont confié qu'une décision avait été prise mercredi pour faire passer l'offre internet mobile du forfait Active de 30 à 50 Go d'ici le 1er mars prochain.





Vodafone

Le 22 janvier 2020 : Vodafone a doublé ses offres internet mobile, et boosté ses heures d'appels.



Les appels vers Vini et Vodafone sont illimités les soirs et les week-ends. Les SMS locaux sont illimités en tout temps.

En fonction des forfaits, plusieurs Go d'internet sont proposés. Avec des offres plus importantes qu'auparavant, ayant doublé voire triplé.



La grande nouveauté est que les appels internationaux passent au même tarif que les appels locaux, vers plus d'une trentaine de destinations.





Vini

Le 19 février 2020 : Vini a amélioré les forfaits de ses abonnés.



Ainsi, les offres d'appel ont pratiquement doublé passant de 4 à 6 heures ou de 8 à 12 heures, sur certains forfaits.

Pour ce qui est de l'offre internet mobile, elle a explosé. En effet, certains forfaits passent de 3 à 10 Go, ou encore de 5 à 30 Go.



Aucune démarche n'est demandée aux abonnés Vini. Ces améliorations se feront pour le même prix, et seront effectives automatiquement, dès le 1er mars prochain.