Téléchargez l’attestation pour le voyage dans les îles

Tahiti, le 19 mars 2020 – L’Etat et le Pays ont annoncé par voie de communiqué que la circulation aérienne inter-îles en Polynésie française serait réduite. Aussi, une attestation (téléchargeable ici) sera demandée à l’embarquement dès aujourd’hui.



L’État et le Pays ont annoncé qu’afin de prévenir la propagation du virus Covid-19 en Polynésie française, la circulation aérienne inter-îles des passagers sur les vols commerciaux et privés serait réduite aux déplacements strictement nécessaires, à compter de ce jeudi, et ce jusqu’à nouvel ordre.Seuls les motifs d’ordre professionnel, de santé ou familial impérieux seront acceptés.



A l’embarquement, les personnes devront présenter une attestation sur l’honneur indiquant le motif et la nécessité d’effectuer ce déplacement. Le transporteur aérien sera chargé de vérifier l’attestation sur l’honneur de chaque passager lors de l’embarquement. Toute infraction est passible de sanctions prévues au code pénal. Afin d’assurer le suivi sanitaire, le transporteur aérien transmettra aux services du ministère de la Santé la liste des voyageurs se déplaçant entre deux îles ainsi que leurs coordonnées.



En ce qui concerne les résidents ayant effectué un voyage hors de Polynésie française, ils devront être en confinement sur Tahiti pendant 14 jours avant leur retour dans leur île d’origine.