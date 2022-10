Teiva Jacquelain peut rêver à Paris 2024

Tahiti, le 16 octobre 2022 - L'ailier tahitien de Bayonne, Teiva Jacquelain, figure dans la liste “Objectif 2024” établie par la fédération française de rugby et la ligue nationale de rugby pour préparer les JO de Paris dans la discipline du rugby à 7.



Auteur d'un bon début de saison en Top 14 avec son club de Bayonne, Teiva Jacquelain, 28 ans, a été logiquement retenu dans la liste “Objectif 2024”, communiquée vendredi par la fédération française de rugby (FFR) et la ligue nationale de rugby (LNR). L'ailier tahitien fait partie d'un groupe de 27 joueurs susceptibles de disputer les Jeux olympiques de Paris en 2024 dans la discipline du rugby à 7. “Dans le cadre de cette liste et de la convention signée par la FFR et la LNR, ces joueurs seront mis plus facilement à disposition pour participer aux étapes du World Series cette saison et commencer l’aventure olympique qui les mènera jusqu’à Paris 2024”, précise un communiqué de Sevens rugby.



Rappelons que l'ancien joueur du RC Pirae compte déjà



