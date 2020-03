Teiva Jacquelain et le 7 français stoppés en quarts

Tahiti le 1er mars 2020 - Teiva Jacquelain a disputé ce week-end avec l'équipe de France de rugby à 7, le World Seven Series de Los Angeles. Les Bleus ont été éliminés en quarts de finale par la Nouvelle-Zélande (29-14) malgré un essai du Tahitien en fin de match.



Teiva Jacquelain était à Los Angeles ce week-end pour disputer avec l'équipe de France de rugby à 7 la cinquième étape du World Seven Series. Un circuit mondial qui rassemble les 15 meilleures nations du monde. Les Bleus étaient troisième du classement général après quatre étapes.



En Californie, le 7 français était engagé dans le groupe A aux côtés des Fidji, de l'Argentine et de la Corée du Sud. Grâce à un match nul concédé contre l'Argentine (26-26) avec notamment une excellente prestation de l'ailier tahitien, et à une large victoire face à la Corée du Sud (31-12), les Bleus ont arraché la deuxième place de la poule derrière les champions olympiques fidjiens.