Teiva Hunter rend hommage à la Polynésie en chansons

TAHITI, le 3 novembre 2020 - Teiva Hunter, auteur, compositeur et interprète, dévoilera son album le 18 novembre. Un premier single baptisé "Danser" est disponible à l'écoute. Il est accompagné d’un nouveau clip tourné entre Tahiti et la Bretagne.



Exilé, l’album de Teiva Hunter, sort le 18 novembre. C’est un EP (extended play, un format musical un peu plus long que le single) qui contient cinq chansons originales. Un clip a été tourné sur la chanson "Danser" par deux équipes, l'une en métropole (Les Frères Basquin) et l'autre à Tahiti (Barefoot Studios).



" Faire un clip pourrait se définir ainsi : 'une série d'obstacles inattendus à franchir'. Avec l’équipe tahitienne, tout a été naturel et agréable, ce qui a laissé tout l'espace disponible pour les idées et la créativité " se réjouit Teiva Hunter. Il a composé et écrit les textes de ses cinq chansons ; il a arrangé et mixé ses propres mélodies avec pour objectif "d’offrir une pop française empreinte de sons venus d’ailleurs".



La musique dès 6 ans



L’artiste avait 2 mois quand il est arrivé à Tahiti. Ses parents étaient professeurs. Il a également passé quelques années sur l'île de la Réunion avant de revenir à Tahiti. Ce n'est qu'à l'âge de 16 ans que sa famille et lui sont rentrés en métropole.



Depuis, il a étudié à Grenoble et à Lyon, mais aussi en Irlande et en Ecosse, puis a travaillé à Nantes, Paris et Genève.



Il a étudié le solfège, le piano et le chant au conservatoire dès l'âge de 6 ans. À 15 ans, il a commencé la guitare qui l’a aidé à développer son sens de la composition, de la création. Ses premiers refrains ont vu le jour à cette époque-là.



Aujourd’hui, il se consacre intégralement à sa musique. Il finalise l'élaboration d'un set live semi acoustique qui présente son EP ainsi que quelques reprises. Dès la fin du confinement, il démarchera les salles de concert pour faire vivre ses chansons.



Dans la chanson "Exilé" qui a donné son nom à l’album, il parle de son départ de Tahiti vers la métropole. " J’ai vécu cette 'expatriation', ce voyage, ce déménagement, avec l'excitation et la joie d'un adolescent qui part sur le continent, mais aussi avec l'inévitable nostalgie qui va avec ".



Le terme est "frontal". Il exprime le sentiment que peuvent avoir " les personnes ayant vécu de près ou de loin l'expatriation, comme par exemple les jeunes Tahitiens qui partent à l'étranger pour faire leurs études ".



Éternel recommencement



Pour Teiva Hunter l’exil est associé à "la découverte du sentiment de non-appartenance. Ni Tahitien, ni métropolitain". À chaque déménagement, il est reparti de zéro, socialement, ce qui a compté dans son évolution et sa construction.



La perte de repères fait naître chez lui un " regard philosophe et poétique sur la société actuelle ". Et, selon son agent, " cela se retrouve désormais en substance dans sa musique ".