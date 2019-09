Tehina offre "un festival de couleurs"

PAPEETE, le 26 septembre 2019 - L’artiste peintre Tehina présente des tableaux et dessins chez Winkler. Celui qui considère que la vie est une grande fête a réalisé une série d’œuvres chamarrées.



" L’année dernière déjà, ça se sentait ", rapporte Vaiana Drollet de la galerie Winkler. " C’était plus éclatant que ce qu’on avait l’habitude de voir. Tehina garde ses personnages, le graphisme qui le caractérise mais il y a un changement chromatique, c’est plus pétillant ."



En 2019, l’artiste peintre confirme. " C’est vrai que c’est un festival de couleurs ." Il constate, sans toutefois expliquer l’évolution. " C’est difficile de parler de soi ." Pour lui, l’exposition se suffit à elle-même. S’exposer c’est se livrer. Il se montre, mais ne se dévoile pas. À chacun de trouver ses propres réponses.



Tehina s’inspire et raconte les grandes tablées, la bringue, l’amitié, l’amour, la camaraderie, l’homme et la nature. Dans son univers se trouvent sa muse et de nombreux musiciens.



" La vie est une grande fête ", résume celui dont les toiles sont de plus en plus joyeuses. " Cela ne veut pas dire que j’étais malheureux avant, j’insiste juste sur le fait que la vie ne vaut d’être vécue que si elle est joyeuse. "



Il y a en plus de la vingtaine de tableaux, une dizaine de dessins. " J’aime beaucoup dessiner, c’est un art d’une précision chirurgicale ." Le dessin peut être un préalable à la peinture, mais il existe aussi par lui-même comme le prouve Tehina.



Il s’essaye par ailleurs aux fonds délavés, et présente de nouveaux personnages. " Ce qui m’importe, c’est de faire rêver les gens, si j’arrive à faire en sorte que les visiteurs s’évadent ne serait-ce que quelques secondes devant mes tableaux, alors je considère avoir réussi. Je suis là pour qu’ils s’échappent. Mais n’est-ce pas cela peindre ? "