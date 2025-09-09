

Tefana frappe fort face à l’AS Vénus

Tahiti, le 28 septembre 2025 - Pour l’ouverture de cette deuxième journée du championnat de ligue 1 Vini, l’AS Tefana recevait vendredi soir les tenants du titre, l’AS Vénus. Après avoir battu un autre cador de cette compétition, l’AS Pirae, la semaine dernière, les joueurs de Faa’a ont remis ça vendredi soir. Une première mi-temps de rêve a permis aux jaune et vert de prendre une avance décisive. Les joueurs de Mahina ont, en vain, tenté de revenir en seconde période. Victoire 4 à 2 de Faa’a.



Il ne fallait pas arriver en retard au stade Gavinet pour cette deuxième journée de Ligue 1 Vini. Dès la troisième minute, une mauvaise relance côté gauche offrait une première munition aux jaune et vert. Kavai’ei Morgant, parfaitement servi, décochait une frappe croisée imparable qui trompait le gardien de Vénus. Le ton était donné.



Portés par une attaque intenable, les joueurs de Faa’a insistaient. À la 13e minute, Yanis Dim Etang s’infiltrait côté gauche et se faisait sécher dans la surface. L’arbitre n’hésitait pas et désignait le point de penalty. Le numéro 10 et capitaine, Honoura Keanu Maraetefau, transformait la sentence avec sang-froid pour donner deux buts d’avance à son équipe.



Sous pression, l’AS Vénus tentait de réagir. Les bleu et blanc se procuraient une belle occasion sur un centre de Mathis Lacan, de retour sur les terrains polynésiens, repris par Roonui Tehau au point de penalty. Mais Niuhau Kerlon Firiapu, le portier de Tefana veillait et préservait l’écart.



Le récital avant la pause



Tefana, pourtant dominé dans la possession, restait tranchant en contre. Yanis Dim Etang, étincelant depuis le début de la saison, adressait un centre parfait pour Kavai’ei Morgant dont la reprise à bout portant s’envolait au-dessus de la barre. Un avertissement pour Vénus qui, malgré sa maîtrise, allait encaisser un nouveau coup dur.



À la 38e minute, une nouvelle chevauchée du remuant attaquant gauche Dim Etang, se concluait par une frappe au ras du poteau. 3-0, le break semblait déjà fait. Deux minutes plus tard, le capitaine des jaune et vert, inspiré, voyait le gardien avancé et osait un lob de 25 mètres. Le ballon terminait sa course sous la barre dans un stade en ébullition. Une merveille.



À la pause, Tefana menait 4-0 grâce à une première période tout simplement magistrale. Vénus, débordé, devait trouver les ressources pour réagir.



Vénus croit en sa “remontada”



Dès le retour des vestiaires, l’équipe de Vénus amputée de quatre titulaires pour ce match mais renforcer par leurs recrues, affichait un tout autre visage. Manu Shan allumait la première mèche, mais sa frappe manquait le cadre. Quelques minutes plus tard, il centrait pour son capitaine, bousculé par le gardien. Nouveau penalty, cette fois en faveur de Vénus. Transformé sans trembler par Roonui Tehau : 4-1.



Les visiteurs reprenaient espoir et accentuaient leur pressing. À la 65e minute, Roonui Tehau – encore lui – profitait d’un ballon mal dégagé pour réduire l’écart d’une frappe sèche et marquait un doublé. 4-2 : le match était relancé, et il restait un peu plus de 20 minutes à jouer.



Tension et résistance



Sous pression, les deux équipes tombaient dans une nervosité qui emmenait beaucoup de fautes, cassant le rythme du match. Vénus continuait de pousser, mais manquait de justesse dans le dernier geste. Les joueurs de Mahina croyaient encore au miracle, tandis que les ceux de Faa’a resserraient les lignes pour préserver leur avance.



Mieux : Tefana aurait même pu tuer définitivement la rencontre. Yanis Dim Etang, lancé seul face au gardien, manquait son contrôle et laissait filer une balle de 5-2.



Une victoire pleine de promesses



Tefana s’impose finalement 4-2 au terme d’un match riche en intensité. Dominés dans le jeu par moments, les jaune et vert ont su frapper fort quand il le fallait et gérer ensuite leur avance. Leur réalisme et leur explosivité offensive leur permettent de signer une victoire de prestige face à un adversaire de haut niveau. “Ça fait plaisir de jouer avec les copains. On s’est très vite entendu et on a créé un groupe solide qui a grandi au fil des matchs. Gagner face à de grosses équipes comme Pirae ou Vénus ça nous permet d’engranger de la confiance. On ne se pose pas trop de questions pour l’instant. On profite de jouer ensemble et de construire un collectif qui, je l’espère, ira loin. On a encore franchi un palier aujourd’hui car en deuxième périodes on a su faire le dos rond pendant nos temps faibles et malgré leur remontée, on a conservé notre avance pour remporter ce match”, s’est réjoui vendredi soir, à l’issue de ce match, Yanis Dim Etang, la jeune pépite de l’AS Tefana.



Pour Vénus, la deuxième mi-temps reste encourageante, mais le retard accumulé avant la pause aura été trop lourd. Le championnat est encore long, mais les hommes de Mahina savent désormais qu’ils ne pourront pas se permettre de telles erreurs s’ils veulent conserver leur titre : “On est passé à côté de notre match en première mi-temps. Après on a bien réagi mais ce n’était pas suffisant. C’est vrai que nous avions quelques absents mais on a un groupe de 25 joueurs et il faut que les joueurs soient tout le temps concerné car la saison est longue. Et entre les blessures et la Pro League, tout le monde doit être prêt car le championnat est long et on aura besoin de tout le monde. On doit créer un nouveau collectif et le but pour l’instant c’est de se qualifier pour les playoffs”, a clarifié Vateanui Tehau, le coach de Vénus.



Dans les autres matchs de cette journée, Central s’est défait des promus de JT 6-0. Sur l’île sœur, l’AS Mira et l’AS Tamarii Punaruu se quittent bons amis. L’AS Pirae connait un début de saison difficile. Après sa défaite lors de la première journée face à Tefana, les orange et blanc s’inclinent une nouvelle fois face à Taiarapu 2 à 1.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 28 Septembre 2025 à 14:25




