

Tefana frappe fort et relance pleinement la course au titre

Tahiti, le 21 mars 2026 - En s’imposant avec autorité face à l’AS Vénus (3-0) vendredi soir sur ses terres lors de la huitième journée des play-offs, l’AS Tefana a parfaitement rempli sa mission. Un succès maîtrisé qui permet aux joueurs de Faa’a de rester dans la course au titre, tout en mettant la pression sur le leader, Mira ayant perdu face à Pirae.



Troisième au classement avant cette rencontre, l’AS Tefana savait qu’un faux pas pourrait lui coûter cher dans sa course au le titre. Avec cinq points de retard sur le leader, l’urgence de résultat était bien réelle. En face, l’AS Vénus, sixième, arrivait sans pression mais avec l’envie de bousculer la hiérarchie. Dès les premières minutes, la stratégie des joueurs de Faa’a est claire : pressing haut, récupération rapide et projection immédiate vers l’avant. Le choix tactique repose sur un jeu direct, avec de longs ballons pour exploiter la vitesse des ailiers et créer rapidement du danger dans la surface adverse.



Mais contre le cours du jeu, c’est Vénus qui se procure la première grosse occasion. Sur une belle percussion côté gauche, Vaitoarii Taupua prend le dessus sur son vis-à-vis et adresse un centre précis au point de penalty. Moeava Kahia, seul, place une tête qui passe au-dessus. Une alerte sérieuse pour Tefana, qui réalise ne pas pouvoir se contenter de dominer sans concrétiser. Et la réaction ne se fait pas attendre. Yanis Dim Etong, très actif sur son côté, tente sa chance sur un centre repris à la volée, mais le ballon s’envole. Malgré une possession largement en leur faveur durant le premier quart d’heure, les joueurs de Tefana peinent à désorganiser un bloc de Vénus, bien en place, compact et discipliné.



Progressivement, la pression s’intensifie. Les vagues offensives se multiplient, notamment sur les côtés, où la vitesse et la percussion finissent par faire la différence. Sur un débordement côté droit, Dim Etong prend une nouvelle fois le dessus et centre fort dans la surface. À la réception, Tauhiti Keck ne tremble pas et envoie une frappe puissante sous la barre pour ouvrir le score (1-0).



Un but mérité qui vient concrétiser une domination qui n’a cessé de s’affirler. Dans la foulée, Tefana cherche rapidement à faire le break, accentuant encore son pressing. Vénus, sous pression, peine à ressortir proprement les ballons, multipliant les relances approximatives.

Malgré cela, les joueurs de Mahina ne ferment pas le jeu. Ils tentent d’exister par des contres rapides et quelques coups de pied arrêtés, mais sans parvenir à inquiéter réellement le gardien adverse. Tefana, de son côté, contrôle le tempo sans réussir à alourdir le score avant la pause.



À la mi-temps, l’avantage est logique mais reste fragile (1-0). Le scénario demeure ouvert, et un retour de Vénus est encore possible.



Une patience récompensée



Au retour des vestiaires, Tefana ne laisse aucun doute sur ses intentions. Dès la 50e minute, une belle séquence collective permet à Dim Etong de se retrouver en position idéale. L’ailier conclut avec sang-froid et inscrit le but du break (2-0). Une réalisation qui récompense son activité constante et libère son équipe. Avec deux buts d’avance, Tefana prend le contrôle total de la rencontre. L’AS Vénus se voit contrainte de se découvrir pour tenter de revenir, laissant des espaces exploitables. Les occasions s’enchaînent alors pour les locaux, entre centres dangereux, frappes lointaines et incursions dans la surface. Pourtant, Vénus ne renonce pas. Plus entreprenants, les visiteurs passent tout près de réduire l’écart sur une frappe deTaupua – encore lui – qui frôle la lucarne.



Le dernier quart d’heure approche, et malgré leur domination, les joueurs de Tefana savent qu’un but adverse pourrait semer le doute. Mais ils vont rapidement lever toute incertitude. Sur une nouvelle action menée par Dim Etong, cette fois côté gauche, le centre puissant est mal repoussé par le gardien. Brian Le Brun, en embuscade, surgit et pousse le ballon au fond des filets pour le troisième but (3-0, 76e).



Ce but scelle définitivement la rencontre. La fin de match est maîtrisée par Tefana, qui gère son avance avec sérieux face à une équipe de Vénus valeureuse mais trop limitée offensivement. Au coup de sifflet final, la satisfaction est totale pour Tefana. Non seulement le contrat est rempli, mais avec la manière et une équipe appliquée, disciplinée, efficace dans les moments clés. “Ce match était important pour nous surtout après la défaite lors du dernier match. Il fallait qu’on réagisse pour ne pas tomber dans le doute. On voulait être agressifs à la perte du ballon, mettre notre jeu en place pour retrouver la confiance. Donc on est contents de ce qu’on a produit. Après on a été gênés en première mi-temps par leur bloc bas et dense donc il a fallu être patient et on a trouvé les brèches en deuxième mi-temps. C’est très bien mais il faudra être plus efficace sur les prochains matchs si on veut atteindre nos objectifs”, a commenté expliquait Efrain Araneda, le coach vert et jaune à l’issue de la rencontre.



Grâce à ce succès, Tefana réalise une excellente opération au classement. Profitant du faux pas de Tamarii Punaruu, battu 2-1 par la sélection U19 en match avancé, le club grimpe à la deuxième place des play-offs.



Du côté de l’AS Vénus, la tactique mise en place par le coach Vateanui Tehau sur ce match a failli être payante : “C’était la tactique à faire pour ce soir car on manque d’expérience. On a eu équipe jeune donc on était venus ici pour essayer de prendre le match nul. On tient en première mi-temps mais Tefana nous a vraiment bousculé. On aurait pu marquer un but mais c’est une équipe jeune en pleine construction qui manque encore de repères collectifs. On travaille bien aux entrainements les jeunes sont sérieux donc ça va venir.”



Cette huitième journée avait donc commencé mardi avec la belle surprise du coté des U19 qui étaient venus à bout de Tamarii Punaruu, 2 à 1. Elle s’est terminée samedi avec le choc Pirae-Mira. Dans la continuité de ses dernières prestations, Pirae s’impose 4-0 et monte sur le podium.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 22 Mars 2026 à 10:15 | Lu 367 fois



