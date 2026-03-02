

Tefana accroché par Pirae dans un rude duel

Tahiti, le 8 mars 2026 - Leader solide des play-offs de Ligue 1, l’AS Tefana semblait en position confortable avant de recevoir l’AS Pirae, vendredi, pour la sixième journée du championnat. Mais les Orange de Pirae ont livré une prestation pleine de caractère pour arracher un match nul spectaculaire (2-2) au terme d’une rencontre engagée et indécise jusqu’au bout. Ce match nul permet à l’AS Mira de prendre la tête du classement provisoire, après sa victoire sur la sélection U19.



Pour cette sixième journée des play-offs de Ligue 1, vendredi, les leaders de Faa’a accueillaient vendl’AS Pirae, quatrième au classement. Sur le papier, l’avantage semblait nettement pencher en faveur des Jaune et Vert, forts de leurs dix points d’avance et d’un goal-average très favorable. Mais les joueurs de Pirae n’étaient pas venus pour jouer les victimes expiatoires.



Largement battus 5-0 lors de leur première confrontation dans ces play-offs, les Orange avaient à cœur de prendre leur revanche. Dès l’entame, ils prenaient d’ailleurs le match à leur compte. Grâce à un bloc très haut et une forte pression sur le porteur de balle, les visiteurs empêchaient les joueurs de Faa’a de développer leur jeu habituel et les maintenaient dans leur camp.



Malgré cette domination territoriale, la première véritable occasion était à mettre à l’actif des locaux. Sur une frappe lointaine, le gardien de Pirae, Titouan Courtois, devait se détendre pour détourner le ballon. De leur côté, les Orange tentaient de répondre par un coup franc bien placé aux 30 mètres et deux corners consécutifs, sans réellement inquiéter le portier de Tefana.



Au fil des minutes, la pression de Pirae continuait de perturber l’animation offensive de Tefana, d’ordinaire si fluide. Il fallait attendre la demi-heure de jeu pour voir les leaders commencer à se libérer. Sur un coup franc de Viritua Tiaiho, le ballon venait heurter le montant (30e). Deux minutes plus tard, le même joueur tentait à nouveau sa chance, mais trouvait encore une fois le gardien sur sa trajectoire.



Les occasions restaient lointaines pour les Jaune et Vert, tant la défense de Pirae se montrait combative dans chaque duel. Et c’est à la demi-heure de jeu que les visiteurs allaient frapper. Sur un tir sec déclenché à l’extérieur de la surface, Tehotu Gitton trouvait le cadre et ouvrait le score :0-1.



Tefana tentait immédiatement de réagir. Le capitaine Maraetefau croyait tenir l’égalisation après une belle passe en profondeur, mais, après avoir éliminé le gardien et ouvert le but, il tardait trop à conclure et se faisait reprendre in extremis par un défenseur de Pirae. Quelques minutes plus tard, Tauhiti Keck voyait sa reprise passer à côté, tandis qu’un nouveau tir de Faa’a venait encore heurter le poteau. La défense orange pliait mais ne rompait pas… jusqu’à la 44e minute. Sur un contre bien mené, Iliwai Resopawiro voyait sa frappe repoussée par le gardien, mais Kamali Bennett, bien placé, suivait et poussait le ballon au fond des filets pour égaliser (1-1). Un but juste avant la pause qui relançait totalement la rencontre.



Un scénario renversant



La seconde période repartait sur un rythme élevé, les deux équipes affichant clairement leurs intentions. Chacun savait que le prochain but pourrait peser très lourd dans l’issue de la rencontre. Les premiers à se montrer dangereux étaient les joueurs de Pirae, avec une frappe tendue du revenant Désiré Ngiamba que le gardien de Faa’a, Tokihi Tahutini, détournait avec autorité. Dans la foulée, Tefana répliquait par une belle opportunité dans la surface, sans parvenir à conclure.



Les minutes défilaient et les deux formations continuaient de presser et de se créer des situations, mais le dernier geste manquait de précision et les défenses restaient solides. Le tournant du match intervenait finalement à la 70e minute avec l’expulsion du capitaine et leader de Tefana, Honoura Maraetefau. Réduits à dix et orphelin de leur milieu de terrain, les Jaune et Vert savaient que les 20 dernières minutes s’annonçaient délicates. Pirae tentait d’en profiter et croyait même prendre l’avantage lorsque Donovan Bourebare trouvait le chemin des filets. Mais le but était finalement refusé pour une position de hors-jeu.



Malgré l’infériorité numérique, Tefana allait pourtant faire parler son statut de leader. À dix minutes du terme, Yanis Dim Etong débordait sur son côté et adressait un centre précis repris par Tauhiti Bohl. Sa frappe puissante au second poteau trompait le gardien de Pirae (2-1).



Mais les Orange n’abdiquaient pas. Fidèles à l’état d’esprit affiché tout au long de la rencontre, ils repartaient immédiatement à l’attaque. Après plusieurs assauts sur la cage adverse, Gitton trouvait finalement la faille en glissant le ballon dans le petit filet (2-2).



Les dernières minutes restaient haletantes, chaque équipe cherchant le but décisif. Mais après un combat intense et indécis jusqu’au bout, Tefana et Pirae se quittaient finalement sur ce score de parité, au terme d’un duel qui aura tenu toutes ses promesses.



Pour Tefana, réduit à dix, le coach Efrain Araneda voulait louer le caractère de sa jeune garde, malgré la déception du résultat : “C’est sûr qu’on est déçus du résultat surtout qu’on a été réduits à dix alors qu’on était sur un temps fort. On est chez nous et on veut gagner tous les matchs à la maison. Cela étant, je suis très fier du caractère de mes joueurs car en infériorité numérique ils ont su, quand même, prendre le score. Je le dis encore une fois c’est une jeune équipe en construction et ce genre de matchs est formateur. Ce que l’on fait cette saison c’est déjà magnifique. Mais on est des compétiteurs et on veut aller le plus loin possible.”

Du coté de Pirae, la stratégie mis en place par Vatea Terai a de toute évidence été payante : “On a été très solide en défense. On avait mis en place un système de jeu pour empêcher Tefana de développer leur jeu. On a eu des occasions que l’on aurait pu mettre au fond mais mes joueurs ont été très sérieux et n’ont jamais lâché le plan de jeu. Ce dernier but le prouve et je suis très fier d’eux. On est vraiment mieux depuis quelques matchs, l’état d’esprit est là et le championnat est encore long. Tout est encore jouable.”



Dans les autres matchs de la journée, Tamarii Punaruu a continué sur sa belle lancée. Les hommes de Raimana Bu Luc sont venus à bout de l’AS Vénus 2 à 1.



Le déplacement de l’AS Mira au centre technique de football tahitien pour rencontrer les U19 s’annonçait abordable pour les joueurs de Moorea mais les performances des jeunes depuis quelques matchs pouvaient perturber les plans de Mira. Ce fut presque le cas car la sélection U19 s’incline d’un petit but, 2 à1. Cette victoire permet à l’équipe de l’île sœur de prendre la tête du classement provisoire du championnat de Ligue 1







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 8 Mars 2026 à 11:37 | Lu 286 fois



