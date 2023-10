Teen Surf Session - Hioe et Goold remportent la coupe

Tahiti, le 1er octobre 2023 – La relève du surf local avait rendez-vous ce week-end du côté de Papara pour l'ultime épreuve du championnat : la coupe de Tahiti. Une dernière étape souffrant de conditions capricieuses mais qui n'ont pas empêché les riders de s'exprimer. À l'issue des finales, Maunakea Hioe et Kiara Goold ont pu soulever la coupe de Tahiti dans les catégories reines juniors.



Ce dimanche 1er octobre marquait la dernière journée de la saison pour les espoirs du surf local. Dernière étape du tour Coca Cola Teen Surf Session, la coupe de Tahiti permet de finir l'année en apothéose. Les jeunes surfeurs en lice pour la course au titre de champion de Tahiti ont lutté pour engranger de précieux points au classement, d'autres espéraient sauver la saison avec une victoire majeure en remportant la coupe, et enfin, la compétition représentait également la dernière occasion pour certains de se faire remarquer en vue d'une sélection pour les championnats du monde ISA. Hélas, la houle a décidé de ne pas se joindre à la fête et l'organisation a dû se contenter du peu que mère nature a bien voulu donner.



En revanche, dans la catégorie pupilles de 5 à 8 ans, les jeunes surfeurs en herbe n'ont pas caché leur joie de se départager dans des conditions plus clémentes. Hauts comme trois pommes mais déjà dotés d'un esprit de compétition féroce, les pupilles ont une nouvelle fois fait le show devant un public de parents conquis. Et pour cette dernière étape, Naiki Pierson et Mauhere Hioe ont joué le titre au coude-à-coude. Plus téméraire sur l'ensemble des deux manches, Naiki Pierson s'est adjugé la victoire d'une courte tête.



Des minimes et des cadets en feu



Ses derniers résultats à l'international l'ont propulsé dans une toute autre catégorie et le jeune surfeur semble assumer son statut avec brio. En effet, Liam Sham Koua, 10 ans, était très attendu pour cette compétition. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune 'aito a su tenir son rang en affichant un surf varié et radical à toute épreuve. Mais alors que l'ensemble du public semblait acquis à sa cause, ses camarades ont décidé de lui rappeler qu'ils n'étaient pas le seul espoir sur lequel Tahiti pouvait désormais compter. En face de lui, un Terevanui Thorton remonté à bloc. Le jeune goofyfoot a fait parler la foudre avec un surf backside bien aiguisé et terriblement efficace salué par les juges : score final 11,50 contre 11,37 pour Liam. Vainqueur chez les minimes, le jeune Terevanui l'emportait face à des Liam Sham Koua, Kavei Pierson et Anuaiterai Gatien pourtant de taille.



Du côté des cadets, la domination des frères Haumani fut indéniable. Les frères jumeaux ont montré ce week-end qu'ils étaient montés d'un cran cette fin de saison, proposant un surf plus puissant et affirmé. Et malgré les conditions aléatoires, les deux frères ont fait preuve d'une constance dans les scores qui a forcé le respect de leurs concurrents. Toaura appuyant les ‘carve’ avec la manière, tandis que Haunui, dos à la vague sur les droites de Taharu'u, explosait sur le rail. Sans surprise, les deux ‘aito s'imposèrent deuxième et premier devant Liam Sham Koua, surclassé pour l'occasion, et Peio Charriaud auteur d'un beau parcours.



Quant à la catégorie junior, le vent a enfin tourné. Victime à plusieurs reprises cette saison de contre-performances, Maunakea Hioe a enfin renoué avec la victoire ce week-end. Le jeune surfeur originaire de la pointe des pêcheurs, a rappelé à l'ensemble de ses confrères qu'il a toujours faim de trophées. Probablement le rider le plus puissant du tour, le 'aito n'a fait qu'une bouché des droites défilant devant la tour des juges. Pourtant, en face de lui en finale, les frères Haumani étaient bien décidés à faire le 'hold-up'. Mais cette fois, ce fut la fougue de Maunakea qui fit la différence.



Le surf féminin en plein essor



Elles n'en finissent plus de nous étonner et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on les retrouve à chaque compétition pour en savourer toute l'ampleur. Bottom turn assuré, roller radical en sortie de virage ou carve bien appuyé, les filles n'ont plus rien à envier à leurs homologues masculins. Figure de proue de ce mouvement, Kiara Goold s'assure de mener la charge, et ce week-end n'y a pas fait exception. Déterminée, le jeune prodige a tenu un rythme effréné tout le week-end, enchaînant les vagues et les manœuvres à forts potentiels. Et en finale junior, elle rencontrait à nouveau Kohai Fierro, autre grande favorite de l'épreuve. En confiance depuis sa récente victoire à la Roxy Vahine Cup, Kiara s'est montrée intraitable. Score final 12,17, suffisant pour remporter la catégorie reine des moins de 18 ans. Et la jeune championne aurait pu viser le doublé en remportant l'épreuve dans sa catégorie d'origine des moins de 14 ans, mais c'était sans compter sur un panel de jeunes louves prêtes à en découdre. Parmi elles, les fortes têtes Miliani Simon et Takihei Ellacott. Toujours au rendez-vous, les deux ondines aiment jouer les trouble-fêtes en haut du classement. Mais cette fois, la surprise est venue de la jeune Kelia Gallina. Exécutant un surf somptueux et incroyablement mature pour son jeune âge, la jeune athlète s'est offerte la Coupe de Tahiti avec conviction et détermination : chapeau l'artiste !





