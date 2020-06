Teehu et son fils rapatriés le 17 juin

Teehu et son nourrisson de trois mois, évasanés le 7 mai dernier en Nouvelle-Zélande pour "urgence vitale" et décédé depuis, vont enfin pouvoir rentrer au fenua. Selon nos informations, la jeune femme bloquée à Auckland depuis un peu plus d'un mois à cause du confinement et de la fermeture des vols internationaux est enregistrée sur le prochain vol cargo d'Air Tahiti Nui, TN182, qui partira le 18 juin prochain de Nouvelle-Zélande. D'autres évasanés doivent aussi prendre le même vol, à la fois au départ de Tahiti et au retour d'Auckland.La mère du nourrisson avait lancé un appel au secours sur les réseaux sociaux la semaine dernière en demandant aux autorités de la ramener avec son bébé, afin de pouvoir faire son deuil et de retrouver sa famille. Dans une interview à Tahiti infos le lendemain, elle confiait : "Le plus dur, c'est d'être seule sans la famille", taclant au passage les autorités de l'État et du Pays : "Je sais que si c'était eux à ma place, ils seraient déjà rentrés, c'est sûr". Vendredi dernier, lors de son allocution sur la reprise des vols internationaux, le haut-commissaire avait réagi : "Le bébé est malheureusement décédé, c'est un drame que je peux parfaitement comprendre. Nous mettons tout en place pour les rapatrier. Cela va être fait sans vous donner de date, mais cela va être fait d'ici une dizaine de jours".Mardi, la direction d'Air Tahiti Nui attendait "des autorisations" de l'État, obligatoire pour embarquer des passagers sur un vol cargo habituellement destiné au transport de marchandises. "On avait un vol cargo programmé et on attendait de le remplir. Ensuite, il fallait avoir l'autorisation de prendre des passagers. Et c'est un surcoût, car s'il y a des passagers, on est obligé de mettre un équipage et des PNC", expliquait-on chez Air Tahiti Nui. Des autorisations qui ont été confirmées dans l'après-midi.Rappelons enfin que la famille de Teehu comptait organiser une marche pacifique ce week-end pour lui apporter son soutien. Une famille qui pourra compter sur le retour de la jeune femme le 17 juin prochain (décalage horaire oblige).A lire aussi : Teehu "Je veux juste rentrer"