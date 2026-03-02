

Tearii Alpha : “Ce premier conseil donne la tonalité”

Tahiti, le 20 mars 2026 - Tearii Alpha a été réinvesti maire de Teva i Uta, ce vendredi après-midi, avec 32 voix et un vote blanc. Neuf adjoints ont été élus, ainsi que deux maires délégués : Opeta Tahuaitu à Papeari, sur proposition de la majorité en signe “d'acceptation des résultats”, et Clément Verghnes à Mataiea, qui dispose désormais de son propre maire délégué.





Le premier tour aura une nouvelle fois suffi à trancher à Teva i Uta. Dimanche 15 mars, la liste du maire sortant, Tearii Alpha, a remporté 53,16 % des voix (26 sièges), contre 29,55 % pour celle d’Opeta Richmond Tahuaitu (4 sièges) et 17,28 % pour celle d’Alain Sangue (3 sièges). Rendez-vous avait donc été donné ce vendredi après-midi dans le hall de la mairie de Mataiea pour l’investiture des élus du conseil municipal, en présence de la population et de plusieurs représentants officiels, dont Vannina Crolas, Gaston Flosse et Pascale Haiti.



Après une prière et une introduction culturelle, les 33 élus ont procédé aux différentes élections à l’ordre du jour. Sans surprise, Tearii Alpha, unique candidat, a été élu à la quasi-unanimité, un seul bulletin blanc étant venu troubler cette élection retransmise en direct sur la page Facebook de la commune.



​Neufs adjoints et deux maires délégués

Neuf adjoints ont été élus, dont Jonas Tahuaitu, colistier de Tearii Alpha et tête de liste à Papeari, à la fonction de premier adjoint. C’était ensuite au tour des deux maires délégués. À Papeari, il s’agit d’Opeta Tahuaitu, sur proposition de la majorité en signe “d'acceptation des résultats” dans la section de commune. Une ouverture plébiscitée par les habitants présents. Et pour la première fois, la commune associée dont est issu le maire, à savoir Mataiea, est également dotée d’un maire délégué en la personne de Clément Verghnes, précédemment adjoint au maire.



Le vote des indemnités des élus a suivi, ainsi que la nomination des représentants auprès de Terehēamanu et des différents syndicats communaux, sans oublier la lecture et la signature de la charte de l’élu local, qui liste les sept principes déontologiques à respecter durant le mandat.



Interrogé à l’issue de cette séance inaugurale, Tearii Alpha a renouvelé son appel à travailler dans l’union : “L’ambiance de ce premier conseil municipal donne la tonalité de la mandature. Il n’y a aucune animosité, ni hypocrisie. Chacun a partagé son point de vue à sa façon pendant la campagne. Je ne retiens pas les débordements verbaux : ce que je retiens, c’est la volonté de faire avancer la pirogue double de Teva i Uta avec l’ensemble du conseil municipal”. Alain Sangue a indiqué vouloir continuer à s’investir “dans les affaires de la commune” dans une “opposition constructive”.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 20 Mars 2026 à 17:02 | Lu 2535 fois



