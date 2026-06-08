

Team OPT prend sa revanche sur Shell Va’a

Tahiti, le 28 juin 2026 - La Vodafone Channel Race avait offert un formidable combat entre Shell Va’a et le Team OPT le 13 juin, l’équipe au coquillage faisant la différence en fin de course pour s’imposer. Ce fut encore le cas samedi lors de la Fa’a’ati Moorea, mais c’est le Team OPT qui a décroché la victoire en 6 h 14’ 25’’ devançant Shell Va’a de seulement 27 secondes après 90 km de course.



Les conditions de houle étant satisfaisante cette année, c’est bien la Fa’a’ati Moorea qui figurait au programme du Heiva Va’a Marathon 2026 en V6. Les deux dernières éditions de l’épreuve s’étaient en effet déroulées sur la côte est de Tahiti pour cause de forte houle entre Tahiti et Moorea et sur un parcours de 66 km. Mais quel que soit le parcours, le vainqueur était toujours identique ces dernières années. Shell Va’a restait en effet sur une série sept victoires d’affilées depuis 2018, l’édition 2020 ayant été annulée pour cause de Covid. Et l’équipe de David Tepava comptait bien poursuivre sur sa lancée, samedi, mise en confiance par sa victoire à la Vodafone Channel Race.



Dix-huit clubs ont relevé le challenge de parcourir un marathon de 93 km et même si les changements étaient autorisés, la distance avait de quoi chahuter les organismes d’autant que le soleil resplendissant tapait fort sur la côte nord de Moorea où le vent était faible. Le départ était donné à 7 h 30 dans la baie du Taaone avec une pensée pour Tavararo Poroi, le Secrétaire général de la Fédération tahitienne de va’a, décédé soudainement dans la semaine. Les équipages prenaient la direction de Temae avec des choix de cap différents, mais Shell Va’a et Team OPT les deux grands favoris prenaient sensiblement la même option et profitaient du surf et du vent dans le dos.

Un duel épique entre Team OPT et Shell Va’a



Le Team OPT faisait la course en tête mais Shell Va’a n’était jamais bien loin sur une trajectoire légèrement différente, la va’a jaune longeant le récif tandis que son principal concurrent avançait un peu plus au large. Tous deux vont toutefois se retrouver sur la même trajectoire sur la côte nord de Moorea, Team OPT possédant alors une centaine de mètres d’avance.



Derrière, pour la troisième place, le duel était serré entre EDT Va’a et Bora Bora mais à longue distance des deux leaders. Les rameurs de David Tepava vont peu à peu combler leur retard sur ceux du Team OPT et tous vont se retrouver bord à bord dans la houle en direction de Tahiti. Un formidable combat débutait alors, les deux va’a étant souvent proches de se toucher. Et ce combat durera jusqu’à ce que le Team OPT prenne une légère avance de trois longueurs de va’a à environ 10 km de l’arrivée. Les deux clubs ont calqué leurs deux derniers changements au même moment, le long de la côte de Punaauia puis de Faa’a mais cela n’a pas permis à Shell Va’a de combler son léger retard. Le Team OPT a résisté à la pression de Shell Va’a et a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur 6 h 14’ 25’’ devant la plage du Taaone après 90 km de course et avec seulement 27 secondes d’avance sur Shell Va’a. C’est dire l’intensité du combat que se sont livrés les deux équipages. Manutea Million nouveau peperu du Team OPT a confirmé que le duel avait été épique : “La course a été difficile avec des conditions de houle changeante et un vent favorable ou défavorable selon les parties du parcours. On a bien surfé sur la première partie de course jusqu’à Coco Beach tout comme Shell qui n’était jamais loin de nous. On a quand même réussi à prendre une petite avance, mais Shell a fait le forcing pour revenir lors du retour sur Tahiti et ce fut un véritable combat jusqu’à l’arrivée. Je pense que le Team OPT et Shell Va’a étaient au même niveau aujourd’hui et la différence s’est faite sur des détails. Quand on a réussi à faire un petit écart en fin de course, on a serré les dents et on n’a rien lâché malgré la pression de Shell. Avec Teriitua Tefaatau, on a intégré le Team OPT cette semaine, le coach nous a dit que c’était un test et je pense qu’il doit trouver le bilan positif.”



Po pora te hoe mamu de Bora Bora a fini par lâcher EDT Va’a en fin de course pour prendre la troisième place en 6 h 24’ 56’’ et compléter le tiercé gagnant.

Un record du parcours a priori



Le Team OPT aurait battu samedi le record du parcours du Fa’a’ati Moorea, mais cette information est à prendre sous réserve car elle n’a pas été confirmée officiellement. Selon nos recherches, le record appartiendrait à Shell Va’a en 6 h 20’ 10’’ depuis 2021 et le Team OPT a donc fait mieux en 6 h 14’ 25’’. Mais les records en va’a, surtout en haute mer, sont toujours à relativiser car très dépendants des conditions de mer et de vent.



D’autres courses figuraient au programme du Heiva Va’a, samedi matin, et notamment celle des seniors dames longue de 20 km entre la plage du Taaone et le Motu Martin en aller et retour. Sans surprise, c’est l’équipage de Ihilani Va’a qui s’est imposé en 1 h 42’ 05’’ devant le Team OPT qui a fini en 1 h 47’ 25’’.



Le Heiva Va’a Mata’eina se poursuivra le week-end prochain sur le site Tehoro à Mataiea avec des courses de vitesse en V1, V3 et V6 vendredi et samedi et la Super Tauati V12 et V16 dimanche.



Patrice Bastian









Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 28 Juin 2026 à 13:38 | Lu 288 fois



