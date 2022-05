Teahupo'o, sous la vague

Tahiti, le 18 mai 2022 – La vague de Teahupo'o révèle encore toute sa beauté et sa puissance dans une vidéo, mais cette fois, sous un autre angle que celui du surf. Arnaud Jérald, champion du monde d'apnée, sous l'objectif de Tim Mc Kenna, nous amène avec lui sous la surface, pour des images spectaculaires et poétiques.



Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas pour le surf que la vague de Teahupo'o est mise à l'honneur. Arnaud Jérald, champion du monde d'apnée a dévoilé de spectaculaires images du spot mythique vu “d'en bas” sur sa chaîne youtube. Dans sa vidéo, intitulée Waves story, immortalisée par les caméras de Tim McKenna, l'apnéiste nous amène avec lui sous l'eau… D'abord dans les failles, puis à quelques mètres de la surface où il se laisse comme porté par le courant. Les images témoignent de la puissance de l'élément qui se superpose au calme et la sérénité d'Arnaud Jérald. Comme il l'a déclaré au journal l'Équipe, “C'était important pour moi de me retrouver dans ce projet artistique, dans une dynamique très différente de la compétition. J'ai découvert une pression nouvelle.”