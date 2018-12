Te Patutiki : les 2 tomes réédités

PAPEETE, le 13 décembre 2018 - Très attendus, les deux tomes de Te Patutiki, dictionnaire du tatouage des îles Marquises de Teiki Huukena ressortent. Ils seront présentés lors du festival des auteurs, compositeurs et illustrateurs prévu ce vendredi après-midi et ce samedi matin à la libraire Odyssey.



Les deux tomes de Te Patutiki, dictionnaire du tatouage polynésien des îles Marquises de Teiki Huukena sont, depuis plusieurs mois, épuisés. Leur réédition était attendue ! C’est chose faite. Les exemplaires seront disponibles dès ce vendredi après-midi à la librairie Odyssey.



Le premier tome de Te Patutiki, dictionnaire du tatouage polynésien des îles Marquises est sorti aux éditions Tiki en février 2011. Le deuxième tome est paru en octobre 2016.



" Quand je me suis lancé dans ce projet de rédaction d’un dictionnaire du tatouage polynésien des îles Marquises, je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il rencontre un tel succès ", affirme Teiki Huukena. " Je pensais qu’il n’intéresserait que les tatoueurs professionnels. " Or, le dictionnaire trouve place également sur les bibliothèques de particuliers.



Ce qui l’a poussé à écrire ce dictionnaire ? " Ce sont les questions restées sans réponses quand j’étais jeune avec mon entourage. J’ai vécu l’interdiction du tatouage, puis son retour. On se demandait ce que signifiaient les symboles que l’on reproduisait. Il fallait que je comprenne et ensuite que je fasse savoir ce que j’avais trouvé ", répond Teiki Huukena.