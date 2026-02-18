

Te Nati présente ses candidats aux municipales

Tahiti, le 1er mars 2026 - Le mouvement piloté par Éric Minardi n’a pas porté de liste dans toutes les communes pour les prochaines élections municipales. Cependant, Te Nati présente une liste complète à Moorea et propose plusieurs candidats dans des communes de Tahiti et aux Tuamotu.



Le Rassemblement national en Polynésie française existe toujours et entend bien le faire savoir. À l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, le Te Nati RNP a réuni son bureau il y a 15 jours pour présenter à la trentaine de membres présents les différents candidats affiliés au mouvement qui sont inscrits sur différentes listes.



Une seule liste est estampillée Te Nati à cette occasion, et plusieurs représentants figurent sur des listes panachées. Hiro Marchal à Moorea conduit une liste nommée Ia Here ia Moorea-Maiao, composée de 33 candidats. Teave Orbeck est tête de liste à Arutua, Apataki et Kaukura (communes associées). Muriel Dauphin est candidate sur la liste Te Hotu Rau no Punaauia, en compagnie de Karyn Vii. Laiza Pauteha est candidate sur la liste Faahotu ia Taiarapu, Marcy Pauteha est candidate sur la liste No’oe Pirae, Miri Dubief est candidate sur la liste Te niu no Teva i Uta, Florence Chung est candidate sur la liste Amui tatou no’e Faa’a, Mariama Clarck est candidate sur la liste No Punaauia Tatou - A here ia Punaauia et Jordan Raimana est candidat sur la liste Tamarii Fetia api - A Here ia Arue.



À l’occasion de cette réunion, Naea Bourgeois, ancien haut fonctionnaire et fervent supporter de Marine Le Pen, a tenu un discours au sujet des élections municipales et nationales. Éric Bonato puis Joseph Isnard ont aussi pris la parole pour parler statut du Pays et crise de l’ice.



Les militants de Te Nati ont également travaillé à l’interpellation des représentants de l’Assemblée nationale sur la retraite des fonctionnaires d'État polynésiens qui ne touchent que 42 % de leur salaire quand ils rentrent en Polynésie, alors que les métropolitains le touchent à hauteur de 72 %, ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires polynésiens en métropole.



Enfin, le trésorier du mouvement Te Nati, Jean-François Macia, a livré une étude sur le pouvoir d’achat en Polynésie française, avec des variations de prix entre la métropole et la Polynésie comprises entre 20 % et 500 %. Une étude transmise au ministre de l’Économie, Warren Dexter, “à sa demande”, précise Te Nati dans son communiqué.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 1 Mars 2026 à 19:18




