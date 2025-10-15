

Te Hono Tini : le réseau de périnatalité polynésien est né

Tahiti, le 31 octobre 2025 – Attendue depuis 25 ans par les professionnels, la création du réseau de périnatalité Te Hono Tini vise à améliorer la prise en charge des mères, des familles et des enfants de la conception jusqu'à deux ans. Plusieurs projets sont en cours, notamment en matière de coordination entre acteurs et de réduction des inégalités d’accès aux soins.





La première soirée du réseau de périnatalité polynésien s’est tenue ce jeudi au Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) en présence de plusieurs représentants du Pays, dont le président Moetai Brotherson et le ministre de la Santé, Cédric Mercadal. Cette rencontre est venue officialiser la création en mai dernier du réseau Te Hono Tini, hommage au “lien fort, inaltérable et décuplé” qui entoure la naissance d’un enfant.



Attendu depuis 25 ans par les professionnels des secteurs concernés, ce projet porté par l’Agence de régulation sanitaire et sociale (ARASS) et une nouvelle sage-femme coordinatrice marque “une avancée majeure” pour le Fenua, souligne la Présidence dans un communiqué qui précise que “ce réseau s’inscrit dans une démarche associative, permettant une mise en œuvre rapide et une collaboration active entre les professionnels de la périnatalité, les patients et les institutions”.

​Pour un accompagnement complet

Les objectifs de ce réseau sont “ambitieux et multiples”, de l’amélioration de la coordination entre les professionnels de santé à la réduction des inégalités d’accès aux soins, en passant par le soutien aux familles, notamment des îles, avec des travaux engagés en faveur de la mise en place de centres d’accueil pour les femmes enceintes des archipels et leurs proches, ainsi qu’un soutien au développement de la télésanté. Un “accompagnement complet” avant comme après la naissance est aussi visé, y compris en matière de santé mentale des femmes et des enfants, notamment en cas de vulnérabilité psychologique, sociale et économique. Il s’agit plus largement de “renforcer l’engagement des professionnels et des institutions envers les familles et de garantir un avenir meilleur pour nos enfants”.



Infos et contacts Tous les professionnels du champ médical, paramédical et psychosocial-éducatif sont invités à rejoindre le réseau Te Hono Tini. Plus d’infos par mail à [email protected] ou [email protected] , et sur la page Facebook Te Hono Tini Réseau de périnatalité en Polynésie.

