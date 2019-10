Te Anuanua Art propose une balade au marché

PAPEETE, le 1er octobre 2019 - Le collectif Te Anuanua Art présente ses œuvres salle Muriavai cette semaine. Avec lui, c’est toute une ambiance qui s’installe.



Mylène Raveino, responsable des activités permanentes à la maison de la culture l’affirme : " le collectif Te Anuanua Art c’est toute une ambiance, ce ne sont pas seulement des artistes, ils viennent avec les instruments, les couronnes de fleurs, leur art de vivre. Ce sont les seuls à faire ça ".



C’est un groupe de passionnés créé en 2003 à Moorea. Ce sont des amateurs de peinture qui, à partir de 2005, ont profité su savoir-faire du peintre Jean-Luc Bousquet. Spécialisé dans la technique de la peinture à l'huile, il leur a transmis sa passion.



Le collectif perdure, il évolue. Des peintres arrivent, d’autres s’en éloignent. Les années passent, ceux qui restent grandissent ensemble.



Ils sont actuellement salle Muriāvai. Pour une exposition qui prétexte à se retrouver, à chanter et rire, à montrer ce que l’on fait. Les scènes de vie polynésiennes sont presque une marque de fabrique du collectif, amoureux de la nature et de la culture polynésienne, et heureux de partager avec son public.



Le thème de l’exposition d’huiles est "Le Marché", comme " une parenthèse enchantée dans la vie urbaine trépidante ".



En plus des toiles classique, vous trouverez des assiettes, des miroirs ou bien encore horloges.