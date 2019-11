Taui FM devient Api FM

Tahiti, le 18 novembre 2019 - Api FM émet depuis le 12 novembre sur les fréquences radios jusqu’alors dédiées à Taui FM.



Les auditeurs réguliers de Taui FM ont certainement noté que, depuis la semaine dernière, un nouveau venu du paysage radiophonique local s’exprime sur les ondes habituellement dédiées à la radio associative : Api FM.



Intégrée en février dernier au groupe Pac FM de Dominique Auroy, Taui FM a déménagé le 28 octobre de Faa’a pour s’installer dans les locaux de la Sedep, route de l’Eau royale à Arue. Là, sous le nom Api FM depuis le 12 novembre, mais globalement animée par la même équipe, la radio partage le rez-de-chaussée avec les deux autres antennes de Pac FM : NRJ et Rires & Chansons.



Api FM conserve les fréquences jusqu’alors dédiées à Taui FM. On peut ainsi l’écouter sur les canaux de fréquences 97.8 à Tahiti et Moorea, 107.3 à la Presqu’île et 95.8 aux îles Sous-le-Vent.



Au plan juridique, l’antenne garde le statut de radio associative. La commercialisation de ses espaces publicitaires est confiée à la régie du groupe.



Radio Api FM est animée par Yannick et Manuia de 5 heures à 18 heures. La programmation musicale se concentre sur une thématique "soleil", avec plus de titres locaux et de musique des îles (zook, reggae, etc.) et moins de rock et de jazz. La radio cesse également d’émettre les programmes d’information et de divertissement de RTL.