

Taravao : les architectes de la future cité administrative sont choisis

Tahiti, le 2 mars 2026 - Moins d’un an après avoir lancé son concours d’architecture, le Pays a tranché : la future cité administrative de Taravao sera conçue par le groupe nantais AIA Life Designers, associé à l’agence polynésienne Corail Architecture. Les premières images dévoilent un campus bioclimatique de plus de 10 000 m² pour ce projet estimé à près de 6 milliards de francs appelé à transformer durablement le cœur de la Presqu’île.





Moins d’un an après



C’est sur le site d’AIA Life Designers que les premières images ont été dévoilées (Architecture of the Taravao Administrative Center, Tahiti). Les visuels présentent un ensemble de bâtiments bas, organisés comme un campus, largement ouverts sur des jardins et des cheminements piétons.



Fini le bloc administratif massif et fermé : ici, les volumes sont fragmentés, reliés par des coursives abritées et structurés autour de patios végétalisés. Les façades alternent transparence, brise-soleil et larges débords de toiture pour se protéger du soleil tout en laissant circuler l’air. “Rien d’ostentatoire : une architecture authentique, ouverte et accueillante, dans l’esprit de la culture polynésienne”, souligne Simon Tsouderos, architecte principal chez AIA Life Designers, dans la présentation du projet.



Une architecture pensée pour le climat… et la vie locale



Le projet se veut résolument bioclimatique. L’implantation des bâtiments a été conçue pour capter les alizés et limiter l’exposition directe au soleil. Ventilation naturelle, protections solaires, végétation omniprésente : l’objectif est de réduire le recours à la climatisation tout en garantissant un confort adapté au climat tropical.



Mais pour les concepteurs, l’enjeu dépasse la seule performance environnementale. “Il s’agit de créer un lieu de vie, pas seulement un lieu de travail”, explique l’équipe d’AIA Life Designers, qui insiste sur l’idée d’un campus ouvert, accessible et appropriable par la population.



Les patios ombragés, les espaces publics et les circulations piétonnes doivent ainsi favoriser les rencontres et les usages quotidiens, bien au-delà des démarches administratives.



Un projet estimé à 6 milliards de francs



Le futur équipement doit s’implanter au cœur de Taravao, sur un site appelé à devenir une nouvelle centralité pour la Presqu’île. Le programme prévoit plus de 10 000 m² de surface, destinée à accueillir plusieurs directions du Pays aujourd’hui concentrées à Papeete. À terme, plusieurs centaines d’agents pourraient y travailler, avec un flux quotidien important d’usagers.



Le coût global de l’opération est estimé à 50 millions d’euros hors taxes, soit près de 6 milliards de francs. Au-delà des bâtiments, le projet comprend l’aménagement complet du site avec des voiries internes, des places de stationnement, mais aussi des espaces publics et paysagers, afin de structurer durablement le centre de Taravao. Moins d’un an après le lancement du concours d’architecture pour la construction du futur centre administratif de la Presqu’île, le verdict est tombé. Le Pays a retenu le groupement conduit par AIA Life Designers, basé à Nantes, en partenariat avec l’agence locale Corail Architecture. Une alliance mêlant expertise internationale et connaissance fine du terrain, appelée à piloter l’un des projets publics les plus structurants pour Tahiti Iti.C’est sur le site d’AIA Life Designers que les premières images ont été dévoilées (Architecture of the Taravao Administrative Center, Tahiti). Les visuels présentent un ensemble de bâtiments bas, organisés comme un campus, largement ouverts sur des jardins et des cheminements piétons.Fini le bloc administratif massif et fermé : ici, les volumes sont fragmentés, reliés par des coursives abritées et structurés autour de patios végétalisés. Les façades alternent transparence, brise-soleil et larges débords de toiture pour se protéger du soleil tout en laissant circuler l’air. “Rien d’ostentatoire : une architecture authentique, ouverte et accueillante, dans l’esprit de la culture polynésienne”, souligne Simon Tsouderos, architecte principal chez AIA Life Designers, dans la présentation du projet.Le projet se veut résolument bioclimatique. L’implantation des bâtiments a été conçue pour capter les alizés et limiter l’exposition directe au soleil. Ventilation naturelle, protections solaires, végétation omniprésente : l’objectif est de réduire le recours à la climatisation tout en garantissant un confort adapté au climat tropical.Mais pour les concepteurs, l’enjeu dépasse la seule performance environnementale. “Il s’agit de créer un lieu de vie, pas seulement un lieu de travail”, explique l’équipe d’AIA Life Designers, qui insiste sur l’idée d’un campus ouvert, accessible et appropriable par la population.Les patios ombragés, les espaces publics et les circulations piétonnes doivent ainsi favoriser les rencontres et les usages quotidiens, bien au-delà des démarches administratives.Le futur équipement doit s’implanter au cœur de Taravao, sur un site appelé à devenir une nouvelle centralité pour la Presqu’île. Le programme prévoit plus de 10 000 m² de surface, destinée à accueillir plusieurs directions du Pays aujourd’hui concentrées à Papeete. À terme, plusieurs centaines d’agents pourraient y travailler, avec un flux quotidien important d’usagers.Le coût global de l’opération est estimé à 50 millions d’euros hors taxes, soit près de 6 milliards de francs. Au-delà des bâtiments, le projet comprend l’aménagement complet du site avec des voiries internes, des places de stationnement, mais aussi des espaces publics et paysagers, afin de structurer durablement le centre de Taravao.

Un calendrier qui reste à préciser



Ce futur équipement s’inscrit dans la stratégie de décentralisation engagée par le gouvernement Brotherson, qui vise à rapprocher les services publics des habitants de la Presqu’île et à limiter les déplacements vers Papeete pour les démarches administratives. À terme, plusieurs centaines d’agents et de visiteurs devraient fréquenter quotidiennement le site, avec des retombées attendues pour les commerces, les services et l’attractivité du secteur.



La désignation du groupement marque désormais le passage à la phase d’études détaillées, avant le lancement du chantier. Si le calendrier précis reste à confirmer, le projet entre clairement dans une phase opérationnelle. Avec cette cité administrative nouvelle génération, le Pays entend faire de Taravao un véritable centre institutionnel secondaire et accompagner le développement de la Presqu’île.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 2 Mars 2026 à 13:23 | Lu 730 fois



