Le futur centre administratif de Taravao se dessine

Le projet d’implantation du futur centre administratif à l'entrée ouest de Taravao (Crédit : présidence).
Tahiti, le 26 août 2025 – Aussitôt dit, aussitôt fait. Le ministre des Grands travaux en charge de la décentralisation, Jordy Chan, a annoncé le lancement du concours d’architecture pour la construction du premier bâtiment du futur centre administratif de Taravao, dans la continuité de la présentation du projet de décentralisation par le gouvernement, le 29 juillet dernier.
Un peu moins d’un mois après la présentation du projet de décentralisation à 27 milliards de francs sur 12 ans à la présidence, le ministre des Grands travaux en charge de la décentralisation, Jordy Chan, a annoncé ce mardi le lancement officiel du concours d’architecture pour la construction du premier bâtiment du futur centre administratif de Taravao, qu’il souhaite “fédérateur, symbolique et respectueux de l’identité polynésienne, tout en répondant aux exigences de performance énergétique et d’inclusivité”.
Cette “nouvelle étape décisive” est associée à un appel d’offres lancé en parallèle pour la viabilisation de la parcelle d’ici début 2027. “Ce projet d’envergure, attendu par la population et les services publics, vise à doter la Presqu’île d’un équipement polynésien moderne, fonctionnel et accueillant”, est-il précisé. Une carte est jointe au communiqué : le futur bâtiment sera construit à l’entrée ouest de Taravao sur un terrain appartenant au Pays, situé en bord de route à proximité de Carrefour et en face du futur parc public de la baie de Phaëton, également à l’étude.
Les grandes lignes du projet
“Des espaces ouverts, des stationnements adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux véhicules électriques et au covoiturage, ainsi qu’une connexion facilitée pour les modes de transport actifs et collectifs” complètent le descriptif, qui met aussi l’accent sur la valorisation du patrimoine culturel et artisanal en privilégiant l’usage de matériaux locaux, ainsi que sur les principes favorisant le bien-être au travail “dans l’objectif d’un meilleur service aux usagers et d’une optimisation de l’administration”. Les nouvelles technologies feront partie intégrante du projet en faveur de la dématérialisation des réunions et des démarches administratives. Une intégration “harmonieuse” à l’environnement est soulignée ; au-delà de l’architecture, cette volonté pourrait aussi passer par la création de parcours de randonnée en pleine nature sur des terrains du Pays situés au-dessus du futur centre.
Au total, le centre administratif de la Presqu’île devrait accueillir près de 500 postes de travail, plusieurs salles de réunion et de formation, un auditorium, ainsi qu’un espace de coworking pour constituer un “pôle aménagement” réunissant les services intervenant en matière d’équipement, d’urbanisme, de foncier, de transports terrestres, de logement et d’environnement. Le projet prévoit aussi l’installation du ministère des Grands travaux et du ministère du Foncier et du Logement. Il devrait également intégrer un Fare Ora “plus accessible et adapté aux besoins”.
Le projet, qui doit faire l’objet d’autres rencontres avec les élus locaux, est présenté pour Taravao et ses environs comme une “opportunité d’accueillir non seulement des services administratifs mais aussi une partie du pouvoir exécutif, renforçant ainsi son rôle stratégique. Cette implantation permettra de mieux percevoir les besoins et les potentialités du territoire, et de prendre des décisions plus adaptées pour son développement”. Pour le gouvernement, il s’agit de “faire de Taravao une agglomération dynamique, agréable, équipée et durable”.