

Taote Nané lauréate de l’Académie nationale de médecine

Tahiti, le 17 décembre 2025 - Nanethilda Nouanesengsy, médecin généraliste et vidéaste en santé, réalisatrice de la série médicale “Théorie versus réalité” vient d’être une nouvelle fois récompensée. Elle a reçu, mardi à Paris, le prix Albert Creff de l’Académie nationale de médecine.



C’est avec beaucoup d’émotion que Nanethilda Nouanesengsy, alias taote Nané, a reçu le prix Albert-Creff ce mardi matin à Paris. Pour les professionnels de la santé, du travail, de l’éducation et du droit, cette distinction récompense les travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appliquées à l’activité physique et au sport, rédigés en langue française. Maintenant distinguée, taote Nané a le titre de lauréate de l’Académie de médecine. “C’est un très grand honneur de voir le travail récompensé, de voir qu’une création audiovisuelle peut voyager et toucher des patients et des soignants au-delà de nos frontières, jusqu’en métropole", s’est-elle émue. Selon elle, la médecine ne connaît pas de frontière, “elle touche à quelque chose d’universel”, est au service de l’humain, et “il est intéressant de voir que l’art peut déclencher une réflexion dans le parcours de soin”.



Pour rappel, L’Académie nationale de médecine est issue de l'Académie royale de médecine qui a été fondée en 1820, en y intégrant l'Académie royale de chirurgie qui existait depuis 1731. C’est une institution “prestigieuse”, “élégante” et “chargée d’histoire” souligne taote Nané qui insiste : “Je mesure la chance que j’ai d’avoir été reconnue et chaleureusement encouragée par des éminents soignants.”



“Un peu par hasard”



En 2022, taote Nané a participé au festival du film “Santé pour tous”. C’était alors la troisième édition de cet événement organisé par l’Organisation mondiale de la santé. L’OMS avait reçu 34 575 films de 110 pays pour concourir dans l’une des trois catégories ouvertes : “Couverture sanitaire universelle”, “Urgence sanitaire” et “Santé et bien-être”. C’est dans cette dernière catégorie que Taote Nané s’était inscrite pour y proposer son court-métrage. Un film de près de 5 minutes intitulé “Théorie versus réalité”.



Elle avait découvert l’existence du festival “un peu par hasard”, le 5 janvier 2022 en lisant une revue médicale. Portée par sa passion pour l’audiovisuel et par “l’envie de montrer l’envers du décor”, de “parler de [son] métier de soignant”, elle avait relevé le défi pour rendre une vidéo avant le 31 janvier. En trois semaines, elle avait écrit le scénario, tourné, fait le casting, la voix off, le montage, le sous-titrage… Et la vidéo avait été sélectionnée.



Taote Nané a ensuite réalisé une série de dix vidéos dans le prolongement. Une série diffusée sur Polynésie la 1ère et TNTV depuis juillet 2024 et dans les avions de la compagnie Air Tahiti Nui depuis septembre 2025. Il s’agit d’une série médicale sur les défis quotidiens des soins en Polynésie. Elle explore la santé sous tous ses aspects, racontée par les patients et les soignants. Chaque épisode aborde des thèmes cruciaux tels que l’obésité, le diabète, et l’activité physique, tout en mettant en avant les expériences vécues des patients et des soignants.



Des vidéos qui “font leur chemin”



La médecin vidéaste a également réalisé “Rose”, une vidéo qui traite de violence intrafamiliale et qui a été diffusée à plusieurs reprises par l’OMS, et notamment le 24 novembre dernier, au siège en Suisse dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles. “J’ai l’impression que toutes ces vidéos font leur chemin, et je trouve cela vraiment formidable.”



“Flattée” et “heureuse” de voir son travail de sensibilisation distingué par l'Académie nationale de médecine, taote Nané souhaite faire d’autres vidéos. Elle a déjà divers sujets en tête comme les addictions, les besoins en santé selon les âges de la vie… Elle explique avoir été contactée par des confrères soignants, et notamment une cardiologue et un urologue, pour aborder la question de la prostate et la santé cardiovasculaire des femmes. “C’est vraiment gratifiant d’avoir la confiance des autres”, indique celle qui n’aspire qu’à une seule chose : “Aider les gens à prendre en charge leur santé.”

