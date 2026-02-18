

Tamu Tufariua se bat pour la jeunesse à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 2 mars 2026 – Taiarapu-Ouest Unie, c’est le nom de la liste menée par Tamu Tufariua aux élections municipales. Agent de sécurité et président de l’association Taiarapu MMA, l’actuel conseiller municipal de l’opposition s’est principalement entouré de “nouveaux qui veulent faire bouger les choses, dire et agir”.





Parée de violet, la liste Taiarapu-Ouest Unie attendait la validation de sa candidature et l’ouverture de la campagne pour commencer à sillonner les quartiers. Ce lundi, le top départ a été donné au PK 0 de Teahupo’o en direction du Fenua ‘Aihere pour une partie des 29 colistiers. Tête de liste à Teahupo’o, Bélina Hopuu-Reva, au rendez-vous de la compétition de surf chaque année en tant que foraine, se lance dans les élections municipales pour la première fois à 69 ans : “Je veux vraiment du changement. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour éveiller Teahupo’o”. À Toahotu, c’est Enoha Tauraatua, champion de boxe thaïlandaise de 38 ans, qui mène la liste.



Pour Vairao et Taiarapu-Ouest Unie, c’est Tamu Tufariua, 50 ans, qui est tête de liste. Marié, père de trois enfants et grand-père de deux petits-enfants, il est agent de sécurité. Impliqué dans la vie associative communale et sportive depuis de nombreuses années, il est notamment le président fondateur du club Taiarapu MMA, également ouvert à la pratique du jiu-jitsu et taekwondo. Sur le plan politique, il a été colistier de Tapeta Tetopata en 2014 et 2020. Il siège actuellement au conseil municipal de Taiarapu-Ouest en tant que conseiller de l’opposition.



​“Faire mieux”

C’est la première fois qu’il mène sa propre liste. “En siégeant dans le conseil municipal et en voyant tout ce qu’il se passe, ça me motive à me présenter. Il y a beaucoup à faire pour améliorer le quotidien de la population. En étant conseiller, j’avais déjà des idées, mais elles étaient compliquées à faire passer. Pour faire avancer les projets, il faut être décideur”, remarque-t-il. L’équipe ne compte que deux “chevronnés” issus du conseil actuel, Tamu Tufariua et Tahenanui Tehihipo, sixième adjointe déçue par la majorité sortante. “Tout le reste, ce sont des nouveaux qui veulent faire bouger les choses, dire et agir”, souligne le candidat, qui se présente sans étiquette politique.



“Continuer les projets en cours qu’il faut terminer, comme l’eau et l’école de Toahotu”, c’est le cap fixé par Tamu Tufariua. “Le but, ce n’est pas de tout chambouler, mais de faire mieux”. Pour y parvenir, l’équipe souhaite notamment promouvoir la jeunesse : “Pour la cohésion, il faut revenir aux festivités comme le Tiurai et les inter-quartiers avec plusieurs rendez-vous dans l’année. On aimerait impliquer les car-bass, car on a des jeunes qui sont demandeurs. Il faut davantage soutenir les associations : une subvention annuelle, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Les élus doivent être présents et soutenir moralement. C’est important : je suis bien placé pour le savoir !”



Pour maintenir le lien avec le Fenua ‘Aihere, le candidat souhaite redoter Teahupo’o d’un “bateau communal pour aider la population et faciliter les interventions”. Il ne s’avance pas davantage sur d’autres projets, souhaitant préalablement se pencher sur les finances de la commune.



Les colistiers passeront trois jours sur le terrain par section de commune avant de conclure à chaque fois par une réunion publique, ce mercredi à Teahupo’o, samedi à Toahotu et mercredi prochain à Vairao.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 2 Mars 2026 à 19:27 | Lu 172 fois



