

Tamarii Punaruu s’impose avec autorité face au leader Tefana

Tahiti le 21 février 2026. Dans un match spectaculaire et riche en rebondissements, l’AS Tamarii Punaruu a mis fin à l’invincibilité du leader Tefana (5-4), samedi, lors de la cinquième journée des play-offs de Ligue 1. Une rencontre intense, rythmée et indécise jusqu’au bout, qui confirme les ambitions des orange et noir cette saison.



Le décor était planté avant même le coup d’envoi, samedi. Leader invaincu, Tefana se présentait avec confiance sur la pelouse du troisième, Punaruu, bien décidé à faire tomber le favori. Et le ton du match était donné dès les premières minutes : intensité, pressing et volonté offensive des deux côtés. Tefana entre rapidement dans la partie grâce à son trio d’attaque Dim Etong, Keck et Bennett, mais la défense de Punaruu répond présente avec autorité. Pourtant, ce sont bien les visiteurs qui frappent les premiers. À la 11e minute, sur un corner frappé de la droite vers la gauche, Tauhiti Keck surgit et place une reprise décisive pour ouvrir le score (0-1).



La réaction de Punaruu ne tarde pas. Cinq minutes plus tard, Eden Cadousteau illumine la rencontre d’un geste exceptionnel. Depuis plus de 35 mètres, le jeune milieu de terrain tente un lob audacieux qui surprend le gardien et termine sous la barre. Un but magnifique qui ramène immédiatement les deux équipes à égalité (1-1, 16e). Le rythme ne faiblit pas. Sur une relance mal maîtrisée de la défense locale, Kamalani Bennett récupère le ballon, s’infiltre dans la surface et obtient un penalty après une faute indiscutable. Le capitaine Honoura Maraetefau ne tremble pas et redonne l’avantage aux jaune et vert (1-2, 22e).



Mais cette rencontre est totalement débridée. À la demi-heure de jeu, Punaruu répond une nouvelle fois. Sur un long coup franc dans la surface, une remise de la tête arrive sur Cadousteau, qui contrôle parfaitement avant de placer une frappe sous la transversale. Un doublé plein de sang-froid pour le milieu offensif et une nouvelle égalisation (2-2, 30e). Les deux formations continuent de se rendre coup pour coup. Tefana croit reprendre l’avantage à la 37e minute, lorsque Maraetefau hérite d’un ballon à l’entrée de la surface, mais sa tentative fuit le cadre.



Progressivement, Punaruu prend confiance et termine la première période en trombe. Dans les arrêts de jeu, Garry Rochette fait basculer le match d’un superbe coup franc qui trompe le gardien et donne l’avantage aux siens (3-2, 45e). Dans la foulée, les orange et noir enfoncent le clou. Sur un centre précis venu de la droite, Sake Wathiepel reprend parfaitement et trouve le petit filet opposé. En quelques minutes, Punaruu a renversé la rencontre et regagne les vestiaires avec deux buts d’avance (4-2).



Tefana revient, Punaruu répond encore



La seconde période repart sur les mêmes bases, avec deux équipes résolument tournées vers l’attaque. Tefana pousse et se procure plusieurs situations dangereuses. Le capitaine visiteur oblige le gardien à une parade décisive (52e), avant que Yanis Dim Etong ne manque de peu un ballon en profondeur (59e). La pression finit par payer. À la 62e minute, Bennett trouve le chemin des filets malgré les protestations de Punaruu pour une charge sur le gardien. L’arbitre valide le but et Tefana revient à une longueur (4-3). Mais une nouvelle fois, la réponse locale est immédiate. Sept minutes plus tard, Wathiepel, encore lui, surprend tout le monde avec un centre-tir excentré sur la droite qui finit sa course au fond des filets. Un but plein d’opportunisme qui redonne deux buts d’avance à Punaruu (5-3, 69e).



Un final irrespirable



Refusant d’abdiquer, Tefana repart à l’assaut. L’entrée en jeu de Herehau Junior Marmouyet apporte un nouveau souffle offensif. À la 79e minute, le remplaçant trouve l’ouverture et relance totalement le suspense (5-4). Les dix dernières minutes sont haletantes. Tefana pousse, multiplie les offensives et tente d’arracher l’égalisation, tandis que Punaruu défend avec courage et solidarité. Chaque ballon devient crucial, chaque intervention décisive.



Malgré la pression et plusieurs situations dangereuses, le score n’évoluera plus. Au coup de sifflet final, Punaruu peut savourer. En s’imposant 5-4 face au leader invaincu, les orange et noir réalisent un véritable exploit et envoient un message fort au championnat. “On a travaillé toute la semaine pour bien préparer ce match. On s’est rendu coup pour coup avec Tefana, ça a été un festival offensif mais on a mieux fini la première mi-temps où on a fait le break. On continue de croire en notre équipe et on va essayer d’aller le plus loin possible. Il faut être ambitieux et s’en donner les moyens”, déclarait le coach Raimana Bu Luc à l’issue du match.



Pour Efrain Araneda, l’entraîneur de Tefana, cette première défaite de la saison laisse forcément des regrets, mais confirme aussi la qualité offensive et le caractère d’une équipe qui n’a jamais cessé d’y croire. “On va devoir tirer des enseignements de ce match. On savait que sur les coups de pied arrêtés, ils étaient efficaces. On n’a pas été bons sur les deuxièmes ballons. Après, on a bien animé mais Punaruu a été plus efficace que nous. On a essayé de revenir mais trop de petites erreurs défensives nous ont coûté le match. C’est le football, c’est notre première défaite mais rien n’est remis en cause. Maintenant, on va voir comment on réagit et la Coupe la semaine prochaine tombe à point nommé.”



Au-delà du résultat, ce match restera comme l’un des plus spectaculaires de ce début de play-offs. Neuf buts, des retournements de situation, des gestes de grande classe et une intensité constante : le football tahitien a offert un spectacle de haut niveau.



Dans les autres matchs du week-end, Pirae a bien failli se faire surprendre par la jeune garde des U19. Les joueurs de Vatea Terai s’imposent finalement 5 à 3 après avoir été menés 3 à 1. Mira continue d’impressionner en allant s’imposer sur le terrain de Vénus 1-2 et se retrouve ex æquo avec Tefana à la première place.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 22 Février 2026 à 17:57 | Lu 390 fois



