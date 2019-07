Tamari'i Mataiea inspiré par le tiurai d'antan

C’est un thème de notre « tiurai » que nous appelons aujourd’hui le « heiva ». Diverses choses arrivaient chaque mois à l’époque de nos ancêtres. Chaque année, les communes se préparaient pour le mois de juillet parce que c’était le mois des plus grandes réjouissances du peuple ma’ohi. Les fêtes de juillet constituaient une joie pour tout un peuple : il y avait des préparatifs engagés par les maires de l’époque : la pagaie, les danses, les chants, les différents sports traditionnels tels que le coprah, la course de porteurs de fruits et autres.



Au mois de juillet, plusieurs habitants quittaient le district, seuls les vieillards et les animaux restaient pour garder la terre. Avant chaque déplacement, les maires faisaient des équipes de pêche et des équipes de récolte de fruits. C’était facile pour le peuple, tout était fait pour tout le monde. Au moment de quitter le district, tout était prêt.



Les fêtes de juillet, c’était la joie de tous, chacun dévoilait ses connaissances et ses compétences dans les paroles sages des chants tarava, des danses et autres. C’est donc le thème choisi par le groupe de MATAIEA pour le Heiva 2019 .