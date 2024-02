Taivini Teai enfin au Salon de l'agriculture à Paris

Tahiti, le 28 février 2024 – Le ministre Taivini Teai s'est finalement rendu au Salon de l'agriculture de Paris ce mercredi, où il a pu rencontrer une quinzaine d'exposants dans le stand polynésien.



Est-ce un couac dans la communication ou le ministre de l'Agriculture polynésien s'est-il rendu compte que son absence était visible ? Alors qu’il est parti depuis le 21 février dernier, la presse n'est destinataire d'aucun communiqué pour expliquer le déplacement métropolitain de Taivini Teai. Le même mystère plane aussi d'ailleurs autour du voyage de la ministre des Solidarités, Chantal Galenon, qui est partie depuis plus d'une semaine. Un communiqué ne devrait donc pas tarder à arriver...



Taivini Teai s'est donc finalement rendu au Salon de l'agriculture ce mercredi, "pour sa première visite", nous apprend un communiqué. Il a pu y rencontrer les exposants polynésiens, y “promouvoir les filières agricoles” du Pays et s'est intéressé aux stands proposant des innovations “notamment en agrotransformation”. Le communiqué précise enfin que le ministre a “prévu durant toute la semaine des rencontres sur le salon avec les acteurs clés du monde agricole, à la fois de Métropole et des DOM-TOM”.