Taiarapu-Est e-lluminée

Tahiti, le 10 février 2020 - EDT Engie renforce sa transition dans l'innovation en proposant à la commune de Taiarapu-Est la technologie City Touch. Les usagers ainsi que les agents communaux auront accès à l'ensemble des luminaires sur Internet.

EDT Engie a signé une convention avec la commune de Taiarapu-Est. Elle encadre l'amélioration de l'éclairage public de la commune qui bénéficiera du déploiement de la technologie City Touch.

Cette technologie innovante connecte et rend l'ensemble des luminaires accessibles à tous sur Internet. Elle utilise le réseau de téléphonie mobile pour proposer une vision globale de l'éclairage public sur Tautira, Pueu, Afaahiti et Faaone. Il sera par exemple possible de détecter des luminaires en panne dans la commune. City Touch proposera une géolocalisation des 898 luminaires de Taiarapu-Est, ainsi qu'une indication précise de la consommation des points lumineux. Cela aura pour effet de diminuer les déplacements sur site pour la maintenance et le contrôle de l'éclairage public.