Taiarapu-Est contre l'installation d'un élevage industriel de porcs sur le plateau

TARAVAO, 27 décembre 2018 - A quelques heures de la clôture de l'enquête commodo et incommodo, les élus du conseil municipal de Taiarapu-Est ont rendu jeudi soir un avis défavorable à l'installation du projet d'élevage porcin porté par la SCEA Polycultures.Après le rendez-vous manqué de samedi 22 décembre, faute de quorum, les élus de Taiarapu-Est se sont réunis jeudi à 16 heures pour un conseil municipal très attendu. À l'ordre du jour : l'avis de la représentation démocratique au sujet du projet d'implantation sur le plateau de Taravao d'un élevage porcin de première catégorie au regard de la réglementation des Installation classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Un projet qui suscite une grande polémique sur les communes de la Presqu'île et contre lequel est mobilisé un collectif citoyen depuis plusieurs mois, comme on peut le lire ici et là Un projet de délibération valant avis de la municipalité de Taiarapu-Est était soumis à l'avis des élus, jeudi. Au total 29 des 33 conseillers municipaux étaient présents ou représentés. Le conseil municipal s'est prononcé défavorablement au projet par 24 voix. Un élu s'est abstenu et quatre élus ont voté favorablement. Le scrutin s'est tenu à bulletins secrets. Anthony Jamet a déclaré en préambule que sa "posture personnelle" serait de rendre un avis défavorable au projet.Dans le cadre de la procédure d'instruction auxquels sont soumis les projets d'installations classées ICPE, une enquête commodo et incommodo ouverte en octobre dernier sur les communes de Taiarapu-Est et Ouest doit s'achever vendredi 28 décembre. La délibération valant avis de Taiarapu-Est sera versée aux avis recueillis depuis 45 jours par le commissaire enquêteur sur ce secteur. La commune de Taiarapu-Ouest s'est déjà prononcée défavorablement à ce projet d'élevage industriel de porcs, il y a quelques semaines.Le dernier mot reviendra ensuite à la Commission des installations classées (CIC) que doit dorénavant saisir la Direction de l'environnement pour autoriser ou pas l'installation de cet élevage porcin industriel. C'est sur elle, dont la décision sera déterminante, que se tournent dorénavant tous les protagonistes de ce dossier polémique. Son arbitrage pourrait être rendu dans le courant du premier semestre de 2019.Pour rappel, la société Polycultures projette d'installer un élevage porcin d'une capacité de 1844 animaux, sur le plateau de Taravao. L'activité pourrait produire 170 tonnes de viande de porc par an, soit 19 % de la demande locale, sur la base de 2000 carcasses. Les opposants pointent surtout le sort des 2500 à 3000 tonnes de lisier qui seront également produites chaque année et l'impact dramatique que ces excréments auront sur l'environnement.La Chambre d'agriculture, favorable à l'installation de cet élevage porcin, rappelle cependant que la production locale de viande de porc ne contente que moins de 30 % de la demande et qu'un "nouvel élevage, à la pointe des exigences sanitaires européennes, permettra de tirer vers le haut la filière, tant en quantité qu'en qualité", au bénéfice du consommateur polynésien. La Polynésie française consomme autour de 2500 t de viande de porc par an et n'en produit localement pour l'instant que 800 tonnes.