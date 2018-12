Projet de porcherie à Taravao : plus de 300 personnes ont marché samedi

TARAVAO, le 1 décembre 2018 - Les habitants de Taiarapu ont protesté samedi contre le projet de porcherie à Taravao. Après une marche sur la route de ceinture, le cortège s'est rendu à la mairie de Taiarapu Est pour remettre leurs doléances au tāvana Anthony Jamet.



" Nous donnerons notre position avant la fin de l'enquête (commodo incommodo NDLR), le 28 décembre ", voici la réponse du maire de Taiarapu Est, samedi matin, aux personnes qui se sont rendues à la mairie de Taravao, pour manifester leur mécontentement face au projet de porcherie dans ce secteur.



Une non-réponse qui a tout de même agacé ces citoyens. " Ça fait trois mois qu'on lui demande de prendre position, mais en vain. Il ne se positionne pas et c'est bien dommage. Il faut rappeler aussi qu'il est le garant de la sécurité de la population ", souligne Laiza Pautehea.



" Ils mettent en avant six emplois sur le plateau, mais ils ne voient pas tout ce qu'ils vont détruire dans le lagon. Cela va impacter les pêcheurs et toutes les personnes qui travaillent dans leurs maisons, ils vont tous fuir. On a l'impression qu'ils ont envie de prendre la Presqu'île pour le dépotoir de Tahiti, alors qu'elle est tellement belle. Je sais très bien que le gouvernement pense faire de son mieux, mais il faut prendre en compte aussi l'avis des citoyens ", raconte Laiza Pautehea.



Et de poursuivre : " Le GPS des éco-marcheurs qui ont emmené les journalistes au fond ainsi que le maire et la police assermentée, montre bien que la décharge est située à l'intérieur de l'élevage des bovins de Taiarapu Est. Donc, il faudrait que ce soit les deux maires qui portent plainte, pas seulement Tavaearii de Taiarapu Ouest. Il faut aussi que Monsieur Jamet aille porter plainte, parce que c'est à Taiarapu Est, sur le domaine Hiupe, en bas de la laiterie. "



Pour le collectif, pas question de baisser les bras. "Il ne serait pas raisonnable de permettre l'établissement d'un élevage de porcs à cet endroit et par cet exploitant ", indique le communiqué du collectif.



La prochaine étape consistera à sensibiliser le plus grand nombre d'habitants sur la Presqu'île. " On espère qu'Anthony Jamet sera à l'écoute de sa population et qu'il prendra un arrêté pour dire non à cette porcherie qui va causer trop de problèmes ", conclut Laiza Pautehea.



La balle est dans le camp désormais du conseil municipal de Taiarapu Est.