Décès d'une jeune fille dans la vallée de la Punaruu

Les îles du vent étaient placées en vigilance jaune pour risque d’orage jusqu’à aujourd’hui, 15h. De fortes pluies survenues sur les hauteurs ont néanmoins provoqué le gonflement des rivières.



Ce jour, plusieurs personnes ont été entravées ou emportées par des crues soudaines de rivières à Hitiaa o Tera dans la vallée de Mahateaho et sur la commune de Punaauia dans la vallée de la Punaruu.



A Hitiaa, deux personnes surprises par la montée ont pu se réfugier en sécurité avant l’intervention des secours.



A Punaauia, une jeune fille de 16 ans a été emportée par les crues et a été retrouvée en arrêt cardio respiratoire. Malgré l’intervention rapide des secours et les soins prodigués, la victime est décédée.



Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française exprime ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime.