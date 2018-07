Elevage porcin à Taravao : chacun campe sur ses positions

TARAVAO, le 27 juillet 2018. Pendant plus de deux heures, une rencontre a eu lieu ce vendredi matin entre des représentants de la SCEA Polycultures, le collectif hostile à l'élevage porcin sur le plateau de Taravao et des représentants des communes de Taiarapu Est et Taiarapu Ouest. Chacun est resté sur ses positions à l'issue de cette réunion. Le collectif se tourne maintenant vers le gouvernement.



Les membres du collectif hostile au projet d'installation d'un élevage de 1844 cochons sur le plateau de Taravao ont été les premiers à sortir de la réunion qui a rassemblé ce vendredi matin des représentants de la SCEA Polycultures, des membres du collectif et des représentants des communes de Taiarapu Est et Taiarapu Ouest. Si de tous les côtés, on est plutôt satisfaits qu'une rencontre ait pu avoir lieu, chaque camp est resté sur ses positions. "Je n'ai pas été convaincue. Je reste sur ma position. C'est un non catégorique. Ils ne vont pas polluer cette terre", insiste Laiza Pauteha. "D es Bretons nous disent de ne pas nous laisser faire. Pendant la réunion, un technicien nous a dit : 'c'est l'accumulation des porcheries qui ont pollué les côtes bretonnes. Ici, il y en aura qu'une seule'. Industrielle bien sûr. Êtes-vous sûrs qu'il n'y en aura pas d'autres après ? Nous, les Polynésiens, n'allons pas nous laisser faire."



Pour continuer à porter leurs revendications, le collectif se tourne désormais vers le gouvernement. Certains de ses membres seront reçus la semaine prochaine par le ministre de l'Economie verte, Tearii Alpha, et la ministre du Tourisme Nicole Bouteau.

Le 19 juillet, la consultation de l'étude d'impact sur l’environnement sur la réalisation d'un élevage porcin sur le domaine Hiupe a été close. Le fait que l'affichage annonçant cette étude n'avait pas été étendu à la commune de Taiarapu Ouest a ému les habitants de la commune, qui se sentent concernés par les impacts possibles de cet élevage.

Pendant la réunion, il a été précisé que l'enquête de commodo et incommodo cette fois pour l'exploitation de la porcherie, un établissement de première classe, sera étendue à la commune de Taiarapu Ouest et devrait durer 45 jours avec l'accompagnement d'un commissaire enquêteur.



Alors que le conseil municipal de Taiarapu Ouest s'est positionné contre le projet d'élevage porcin, le maire de Taiarapu Est reste pour le moment neutre. "On est dans une démarche participative. Il faut être éclairés et voir si le projet en définitif est viable et vivable. Le conseil prendra la décision en fonction de tout cela ", a souligné le tavana Anthony Jamet.



A la sortie de la réunion, Eric Coppenrath, vice-président du syndicat des éleveurs de porcs et élu de la chambre d'agriculture de Polynésie française, a souligné : "Une porcherie est une installation de première classe. Elle doit respecter un cahier des charges. Elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Elle est obligée de prendre des mesures et de faire des constructions respectant les normes."



Selon la SCEA Polycultures, "l'élevage porcin permettra la création de deux postes (24h/24, 7 j/7) soit cinq emplois directs créés sur la presqu'île, ainsi que 10 à 15 emplois indirects créés (abattoir, livreurs, maintenance, distribution ...). Enfin, les travaux (380 millions de Fcfp) seront réalisés par des entreprises et des salariés de la presqu'île".