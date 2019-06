Tahiti sacrée « meilleure destination outre-mer » des Français

PAPEETE, le 14 juin 2019 - Tahiti et ses îles désignées destination préférée des Français en outre-mer en 2019. Tahiti Tourisme s’est vu remettre le prix lors de la cérémonie officielle des Victoires du Tourisme qui s'est tenue ce jeudi à Paris.



Une nouvelle distinction pour les acteurs du tourisme en Polynésie française. Ce jeudi à Paris lors de la cérémonie des Victoires du tourisme Tahiti et ses Îles a été sacré « meilleure destination outre-mer. » Sur les 50 destinations retenus, la Polynésie française figurait ainsi parmi les trois finalistes.



Le vote des agents de voyages et des professionnels de l’industrie du tourisme français a alors confirmé que le fenua est la destination préférée des français en 2019. Cette victoire est une belle récompense qui témoigne de la popularité de la destination en France tant auprès des professionnels du tourisme que du grand public français.



La destination Tahiti et ses îles a le vent en poupe depuis quelques années sur le marché français (+ 49% de touristes français entre 2013 et 2018). Par ailleurs, la visibilité et la popularité de la destination auprès du grand public ont été améliorées, notamment avec la campagne Tahiti et ses îles, Les îles du Mana (The Islands of Tahiti, Embraced by Mana en anglais) lancée en 2016 en France et dans le monde entier dévoilant chaque année, une nouvelle série de vidéos, avec des campagnes dédiées à la petite hôtellerie familiale et à la mise en avant de la diversité qu’offre la destination, mais aussi avec des opérations de partenariat comme celui avec Disney.