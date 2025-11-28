

Tahiti debout pour sa reine : clameurs, larmes et drapeaux pour célébrer Hinaupoko

Tahiti, le 6 décembre 2025 – Elle faisait partie des grandes favorites et elle a concrétisé le rêve de milliers de Polynésiens qui l’ont soutenue tout au long de l’aventure. Sept ans après Vaimalama Chaves, Hinaupoko Devèze l’a fait et offre une nouvelle fois la couronne de miss France au fenua. À la présidence où un écran géant était installé, environ 300 personnes ont crié, chanté et pleuré pendant ces quatre heures de show. Le président du Pays, Moetai Brotherson a même versé une petite larme, ému et fier que le Pacifique soit si bien représenté avec aussi la miss Calédonie comme 1ère dauphine. Petit tour d’images.

Moetai Brotherson : “Elle a été parfaite” On vous sent très ému...



“D'habitude, les élections de Miss, ce n'est pas mon truc, mais cette année, il y a quelque chose. Il y a des filles fantastiques, des jeunes femmes extraordinaires. Et puis cette fierté qu'on a tous, qu'on partage tous ce matin ! Vous avez vu, j'ai mis la casquette (avec le nom de Hinaupoko, NDLR) pour l'occasion. Elle a été parfaite, franchement. Même dans son comportement durant la période de préparation, elle a été vraiment une représentante magnifique du pays”.



Ça veut dire que l'année prochaine, c'est nous qui allons accueillir les Miss pour leur préparation ?



“Exactement, voilà. Donc ça va être des années riches devant nous. En 2026, on va accueillir les Miss. Et puis après, en 2027, on va gagner les Jeux du Pacifique. J'imagine que là, les Henua Enana (Marquises), ils sont en liesse. Ça va être des jours de fête. Le Matavaa, cette année, va avoir un éclat particulier.”



Miss France, Miss Tahiti, Première dauphine, Miss Nouvelle-Calédonie. L’Océanie est bien représentée...

“Un bon message aussi, oui. La Miss Calédonie est aussi très, très belle et s’est très bien exprimé. Donc cette année, c'est le Pacifique”.

Rachel Moutame : “C’est une très belle personne” Candidate n° 10 à l’élection de miss Tahiti 2025, Rachel Moutame n’avait pas accédé au podium mais elle avait été miss coup de coeur du public. Ce samedi matin à la présidence, elle est venue soutenir son amie, jusqu’à en pleurer de joie à l’annonce de son sacre :



“Je suis venue pour soutenir Hinaupoko. Durant l'aventure miss Tahiti, n était proches, on a pu se connaître, et pour moi, c'était une belle personne.Et on a continué l'aventure ensemble, on faisait du covoiturage. Quand on avait fini les répétitions tard le soir, on mangeait ensemble à la maison avant qu'elle rentre à Mahina, parce que c'était sur le chemin. Du coup, voilà, mon chéri préparait à manger, on était là, on était contentes, on racontait notre journée. Parce que durant les sorties, on n'était pas forcément ensemble. On faisait notre vie. On vivait notre aventure, mais dès qu'on rentrait à la maison, enfin chez moi, là, on partageait tout ce qu'on avait à dire. Et voilà, c'était vraiment intense”.





















Rédigé par Stéphanie Delorme le Samedi 6 Décembre 2025 à 14:43




