

Tahiti au rythme du kayak surfski

Tahiti, le 24 juillet 2026 - La Fédération polynésienne de kayak surfski (FPKS) est l’attraction principale de la Tahiti international paddle week avec l’organisation d’un Test Event, en vue des Jeux du Pacifique, ainsi que d’une épreuve de la Coupe du monde.

La saison internationale de kayak surfski est prête à prendre le large. Du 27 juillet au 2 août, les eaux tahitiennes seront le théâtre de deux événements majeurs pour la saison de nos rameurs polynésiens. Tout commence dès lundi avec le début du Test Event en vue des Jeux du Pacifique.



Face à des concurrents originaires des îles Cook, de la Nouvelle-Calédonie ou encore des Samoa, nos ‘aito vont tenter d’obtenir leur qualification pour la compétition l’an prochain. “Si un représentant du Fenua remporte deux courses, il sera dans une très bonne position”, précise Hector Henot, le cadre technique de la Fédération de kayak surfski (FPKS).



“Cela sera un vrai test grandeur nature” Pas moins de cinq épreuves sont au programme : le 250 m, 500 m, 6 km et les relais (4 X 1 500 m et 4 X 250 m). Des distances de type sprint qui se rapprochent du format olympique. Les 18 rameurs partiront de la plage de Taaone qui sera le lieu où se dérouleront les épreuves des Jeux en 2027. “Cela sera un vrai test grandeur nature”, prévient le dirigeant qui prendra le départ de l’épreuve de la Coupe du monde en fin de semaine.



Au total, une dizaine de Tahitiens seront de la partie avec, parmi les vahine : Nateahi Sommers, Iloha Eychenne et Vaimiti Maoni. Côté tāne, Paul Lenfant, Tauirai Teiti, Heirama Maruhi et Teanua Teauroa représenteront le Fenua. À savoir que, parmi ces concurrents, seuls quatre pourront être sélectionnés pour les Jeux, l’année prochaine. La lutte promet donc d'être acharnée.



Une étape clé avant d'accueillir les championnats du monde Tahiti est aussi l’une des têtes d’affiche du circuit mondial de l’International canoë federation (ICF). La deuxième manche de la Ligue se déroulera, du 31 juillet au 2 août, entre Mataiea et Teahupo’o. Une compétition qui servira de répétition avant les championnats du monde d’Ocean racing en septembre 2027 : “C’est la deuxième fois qu’on organise ça à Tahiti après 2015, rappelle Hector Henot. Petit à petit, on essaye de faire revenir les courses internationales en Polynésie, mais entre les Jeux et les Mondiaux, c’est la première fois que nous avons d'aussi gros événements à prendre en charge.”



Cette fois-ci, les distances seront d’un autre acabit, à l’image de l’épreuve finale de Teahupo’o sur une distance de 24 km. Les adversaires, venant d’Europe, du Pacifique voire du Moyen-Orient, permettront à nos rameurs de se mesurer à l’élite du kayak surfski et de “voir le travail qu’il reste à accomplir avant les Jeux”.



Programme Lundi et mardi :



Test Event à Taaone (250 m, 500 m, 6 km et les relais).



Vendredi à dimanche :



ICF à Mataiea et Teahupo’o (5 km et 24 km).



Rédigé par Valentin Fleury le Vendredi 24 Juillet 2026 à 16:04 | Lu 179 fois



