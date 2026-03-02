

Tahiti United se replace

Tahiti, le 3 mars 2026 - Tahiti United a décroché sa deuxième victoire de la saison après un succès étriqué face au Hekari FC, lors de leur match reporté de la première journée à Melbourne lundi soir.



Tahiti United et Hekari FC possédant respectivement la septième et la huitième place du classement de l’OFC Pro League, une victoire lors de leur rencontre lundi était cruciale pour maintenir leurs espoirs de qualification pour la Coupe du monde des clubs. Tahiti United semblait plus déterminé à empocher les trois points, et a réalisé un bon début de match.



Après un peu plus de quinze minutes de jeu, l'équipe de Samuel Garcia a logiquement ouvert le score. Matéo Degrumelle combinait intelligemment avec Terai Bremond avant de tromper Dave Tomare d'un tir précis.



Le capitaine Teaonui Tehau aurait pu doubler la mise immédiatement après, mais sa frappe, alors qu'il était seul face au but, est passée au-dessus de la barre.



Hekari reprenait progressivement le contrôle du match et manquait une occasion en or lorsque Rex Naime débordait sur l'aile droite et centrait pour John Orobulu, démarqué. Malheureusement pour l'ailier, sa frappe manqua sa cible.



Hekari terminait la première mi-temps sur une bonne lancée, Raymond Gunemba se montrant dangereux. L'attaquant décochait même une frappe puissante, superbement repoussée par Teave Teamotuaitau.



Samuel Garcia, face à une fin de première période en demi-teinte, effectua trois changements à la pause, une décision qui s'avéra payante.



Joseph Athale adressait un centre parfait depuis la droite, hors de portée de Tomare, et le remplaçant Manuarii Shan, à l'affût, doublait le score de la tête dès son premier ballon touché.



Mais l'équipe de Jerry Allen ne se laissa pas faire et répliqua quelques minutes plus tard. Joseph Joe récupérait le ballon à 30 mètres du but, combinait astucieusement avec Rex Naime et plaçait une frappe du plat du pied parfaitement équilibrée dans la lucarne, réduisant l’écart.



Shan manquait alors de peu d'inscrire un deuxième but et de sceller la victoire. Tehau, une fois de plus, se distinguait, trouvant un espace sur la gauche et centrait en retrait pour Shan, dont la frappe frôlait le poteau.



Grâce à cette victoire, Tahiti United rejoint Vanuatu United, quatrième de l’OFC Pro League, et se prépare pour la quatrième journée.

Rédigé par Bertrand Prévost avec communiqué le Mardi 3 Mars 2026 à 17:59 | Lu 196 fois



