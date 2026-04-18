

Tahiti United arrache le nul face à Hekari

Tahiti, le 10 mai 2026 - Menés à deux reprises par le PNG Hekari FC, les Tahitiens ont trouvé les ressources pour revenir au score (2-2) lors de la deuxième journée du Challengers Group de l’OFC Pro League. Un résultat frustrant au vu de la domination affichée par les hommes de Samuel Garcia, désormais éliminés de la course aux phases finales.



La pression était immense sur les épaules de Tahiti United avant cette deuxième journée du Challengers Group de l’OFC Pro League. Battus lors de leur entrée dans cette seconde phase de la compétition face aux Solomon Kings, les Tahitiens n’avaient plus le droit à l’erreur contre le PNG Hekari FC s’ils voulaient encore croire à une place pour les phases finales de cette première édition professionnelle océanienne.



Face à une équipe papoue qu’ils connaissaient déjà bien, avec une victoire et un match nul lors de la première partie de saison, les joueurs de Samuel Garcia ont rapidement affiché leurs intentions. Dès les premières minutes, Tahiti United impose un bloc compact et discipliné afin de gêner la relance offensive de Hekari. Les Papous sont contraints de tenter leur chance de loin, à l’image de la frappe de Naime à plus de 30 mètres qui frôle le poteau gauche de Gardner.



De leur côté, les Tahitiens cherchent d’abord à combiner dans les petits espaces, sans parvenir à faire sauter le verrou adverse. Ils alternent alors avec des ballons plus directs, comme cette longue ouverture de Ruiz qui manque de peu de trouver Germain Haewegene dans la profondeur.



Progressivement, Hekari parvient toutefois à se rapprocher des cages tahitiennes. Gardner doit intervenir avec autorité dans les pieds de Biwa après un centre dangereux de Joe. Mais Tahiti United répond immédiatement. Athale trouve Waranaivalu sur le côté droit d’une belle ouverture au milieu de terrain. L’attaquant s’infiltre dans la surface et centre parfaitement pour Haewegene, seul au point de penalty. Malheureusement pour les Tahitiens, l’avant-centre manque son contrôle et laisse passer une énorme occasion.



Les hommes de Samuel Garcia montent en puissance. Roonui Tehau trouve ensuite Haewegene dans la surface, mais le centre de ce dernier termine directement dans les bras du gardien papou alors que Teaonui Tehau attendait devant le but. Quelques instants plus tard, Franck Papaura adresse un nouveau centre pour le capitaine tahitien qui tente une spectaculaire aile de pigeon. Le ballon passe de peu à côté.



Tahiti domine alors clairement les débats. Roonui Tehau lance parfaitement Haewegene dans l’axe, qui décale Teaonui Tehau dans la surface. Le capitaine voit son premier tir repoussé par le gardien avant de pousser enfin le ballon au fond des filets dans un second temps. La joie tahitienne est cependant stoppée net par un hors-jeu signalé.



Comme souvent dans le football, les occasions manquées finissent par coûter cher. Sur la relance qui suit, Hekari se projette rapidement vers l’avant. Gabriel se retrouve seul sur son côté gauche et trompe Gardner d’un tir croisé. Contre le cours du jeu, les Papous ouvrent le score après seulement quinze minutes de jeu.



Le coup est rude pour Tahiti United, d’autant que Hekari manque ensuite de doubler la mise sur un corner direct de Joe qui vient s’écraser sur la transversale alors que Gardner était battu. Les Tahitiens traversent alors un temps faible mais ne sombrent pas.



Franck Papaura tente de relancer les siens avec une frappe à l’entrée de la surface qui passe de peu à côté du cadre. Puis Tahiti est sauvé une première fois par l’assistance vidéo après un énorme cafouillage défensif. Sur une mauvaise relance, Naime récupère le ballon et centre pour Biwa. Poma intervient mais pousse involontairement le ballon dans ses propres filets. Après vérification, le but est finalement annulé.



Un avertissement sans frais dont Tahiti profite immédiatement. Dans le temps additionnel de la première période, Degrumelle obtient un corner précieux. Son centre trouve Waranaivalu qui place une tête victorieuse pour égaliser juste avant la pause. Un but capital au meilleur des moments.



Un chassé-croisé qui coûte cher à Tahiti



Au retour des vestiaires, les Tahitiens repartent avec les mêmes intentions offensives. Degrumelle déborde côté droit et centre pour Teaonui Tehau dont la reprise est contrée in extremis par la défense papoue. Haewegene se procure ensuite une nouvelle situation intéressante mais sa frappe passe au-dessus.



Tahiti United domine cette seconde période, impose du rythme et se crée les meilleures occasions. Gardner doit néanmoins rester vigilant et réalise une nouvelle sortie décisive devant Gabriel.



Les coéquipiers de Teaonui Tehau continuent pourtant de pousser. Sur une superbe action collective entre Roonui Tehau, Athale et Haewegene, la frappe de ce dernier vient heurter le poteau. Encore une énorme opportunité manquée.



Et comme lors du premier acte, Hekari va se montrer terriblement réaliste. À cinq minutes du terme, Gonerau reprend de la tête un coup franc venu de l’extérieur de la surface et redonne l’avantage aux Papous. Un véritable coup de massue pour Tahiti United.



Mais cette équipe tahitienne a du caractère et refuse d’abandonner. Deux minutes plus tard, Degrumelle joue rapidement une touche et trouve Mathis Lacan dans la surface. Le jeune joueur délivre un centre parfait pour Athale qui surgit pour égaliser et faire exploser le banc tahitien : 2-2.



La fin de match devient totalement folle. Hekari pense reprendre l’avantage mais Gardner réalise encore un arrêt décisif du bout des doigts devant Kepo. Dans la foulée, Athale tente un retourné spectaculaire au point de penalty, sans réussite.



Le score ne bougera plus. Malheureusement, Tahiti United ne pourra plus se qualifier pour les phases finales de cette compétition.



Il reste encore un match mardi 12 mai à 22 heures, heure de Tahiti, contre le Vanuatu pour finir sur une bonne note dans cette première expérience du football professionnel.







Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 10 Mai 2026 à 14:54 | Lu 276 fois



