Tahiti Tourisme gèrera Tīteti 'Ā’ia

Tahiti, le 1er mars 2021 - Le conseil d'administration de Tahiti Tourisme s'est réuni virtuellement vendredi. Il a notamment été question du dispositif de soutien au tourisme local : Tīteti 'Ā’ia.



Le conseil d’administration de Tahiti Tourisme s’est virtuellement réuni vendredi en présence de Nicole Bouteau, ministre du tourisme, et de Jean-Marc Mocellin, directeur général de Tahiti Tourisme. L’occasion de présenter les détails de Tīteti 'Ā’ia, le dispositif de soutien au tourisme intérieur, dont la gestion a été confiée à Tahiti Tourisme et qui fonctionnera à travers la future plateforme web www.titeti-aia.pf. Les modalités de ces coupons de voyage seront présentées le 11 mars prochain par le ministère du Tourisme et Tahiti Tourisme. Nicole Bouteau a également exprimé son désir de réunir les professionnels du secteur d’ici deux semaines, afin d’échanger sur les conditions de réouverture de la destination.