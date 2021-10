Tahiti Infos publie son numéro 2000

Depuis 2012 en effet, le groupe Moux est entré dans le capital de la société Fenua communication, éditrice de Tahiti Infos. Un partenaire discret, mais mu par une ferme détermination : celle de transformer le petit gratuit de la presse papier locale en vrai quotidien de la place. Ce sera d’abord en installant une fréquence de publication quotidienne en semaine. C’est chose faite à partir du n°244 du 1er septembre 2014. Le journal est toujours édité en 16 pages et sur quatre colonnes, mais dorénavant distribué du lundi au vendredi.



Si la nouvelle formule du Tahiti Infos est déjà en gestation, il faudra encore patienter pendant dix mois et près de 200 numéros. La société Fenua communication a en effet pris la décision d’investir et de diversifier son activité avec l’acquisition d’une imprimerie industrielle de dernier cri. Une rotative Goss Community SSC flambant neuve de 28 mètres de long, neuf de hauteur et cinq de large. Elle est inaugurée le 25 juin 2015 à Papara. Dès le lendemain, Tahiti Infos (n°440) se présente sous un format nouveau avec une maquette entièrement revue et un logo rafraichi. Le quotidien se développe dorénavant sur 40 à 56 pages. Le journal reste néanmoins gratuit. Et cette gratuité sera maintenue pendant encore cinq ans et plus de 1 200 numéros.